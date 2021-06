Short Waves Festival w Poznaniu i w domu – program online

Short Waves Festival po raz kolejny odbywa się hybrydowo, a dla wszystkich tych, którzy nie mogą pojawić się fizycznie w Poznaniu, zapraszamy do odkrywania specjalnie wyselekcjonowanego programu na festiwalowej platformie Filmchief Hub. Program online obejmuje ponad 120 filmów, które fani krótkiego metrażu będą mieli szansę zobaczyć w kilku sekcjach programowych.W programie Mirror Mirror: Spójrz na mnie i razem z bohaterami wybranych filmów krótkometrażowych widzowie zagłębią się w rzeczywistość internetową, przyglądając się zachowaniom ludzkim i efektom zanurzenia się w mediach społecznościowych w życiu codziennym. Hasło festiwalowe można również eksplorować w ramach Konkursu Polskich Filmów Eksperymentalnych - prezentowane 15 filmów doskonale odnajduje się w kontekście online, poszukując relacji pomiędzy człowiekiem, jego fizyczną obecnością a światem nieuchwytnym, obcym i bliskim jednocześnie, jakim jest Internet.Fokus na Austrię! Przez cały tydzień dostępny będzie program 17 filmów przygotowany przez Petera Schernhubera - dyrektora festiwalu filmów austriackich Diagonale. To esencja kina naszych dalszych sąsiadów - balansującego na granicy różnych stylów filmowych, płynnie przesuwającym się po strukturach analogowych i cyfrowych, ukazując spektrum tematyki związanej z relacjami historycznymi i międzyludzkimi.W części online festiwalu znajdą się też cztery programy specjalne: Spotlighty. To cztery sety prezentujące twórczość rodzimych i zagranicznych artystów. Wśród nich animowane filmy Piotra Bosackiego - twórcy form eksperymentalnych, którego silną stroną staje się analiza rzeczy i obiektów nam najbliższych czy spotkanie z kinem litewskim, oglądając filmy stworzone przez Laurynasa Bareišę - montażystę, reżysera, operatora, który przygląda się naszej skomplikowanej moralności. Dla fanów tańca - zestaw filmów z Francji wyprodukowanych przez instytucję wspierającą kino tańca DAN.CIN.LAB, dla których ekspresja ciała staje się punktem wyjścia do analizowania globalnych procesów społecznych. W sekcji Spotlight także przegląd niezwykle subtelnego i intymnego kina agencji filmowej z Hiszpanii Kino Rebelde, którego niezwykła umiejętność łączenia piękna poetyki filmowej z silnym zaangażowaniem społecznym po prostu zachwyca!By trochę ochłonąć i poczuć przyjemną falę rozluźnienia warto skierować kroki w stronę pasma rozrywkowego, zapewniającego wiele wzruszeń, uśmiechu i ironicznych komentarzy dotyczących współczesnego świata. Co dwa dni na platformie pojawi się kolejny z zestawów filmowych: Comedy Shorts z czarnym humorem, Horror Shorts z deliryczną podróżą do ludzkiego umysłu, Queer Shorts głośno wykrzykujące: jesteśmy dumni z bycia tym, kim jesteśmy!, czy Kinky Shorts podglądające nasze seksualne potrzeby. A na dokładkę Awesome Shorts: Here and Now, czyli zestaw najbarwniejszych i najświeższych teledysków ostatnich lat.Wspólnie z Festiwalem dla Dzieci i Młodzieży Kino w Trampkach przygotowany został również program dla młodszej publiczności, czyli SWF for Kids - podróże filmowe, które pozwolą na przyjrzenie się tak ważnym tematom jak inność, niezależność czy równość.A po Gali Wręczenia Nagród, której streaming będzie dostępny także na platformie, przyjdzie czas na zwycięskie tytuły festiwalowe pod hasłem SWF Awarded, które w trzech programach zostaną zaprezentowane online - filmy wybrane nie tylko przez międzynarodowe jury, ale także przez poznańską publiczność.Większość filmów będzie dostępna bez geoblokady z polskimi i angielskimi napisami, filmy dla dzieci prezentowane będą w wersji z lektorem oraz z napisami w języku angielskim.W Poznaniu lub ONLINE - spotkajmy się na Short Waves Festival!Pełny program wydarzeń OFFLINE w Poznaniu & ONLINE w formacie PDF do pobrania tutaj: LINK Karnety z dostępem do programu ONLINE już w sprzedaży: https://shortwaves.filmchief.com/hub?back=browse Katalog festiwalowy można znaleźć tutaj: LINK Zachęcamy do śledzenia bieżących newsów ze świata krótkiego kina i Short Waves za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych festiwalu:Facebook / @festivalshortwavesInstagram / @short_wavesTwitter / @short_wavesYouTube / @shortwavesfestival