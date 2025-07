"F2"? Apple rozważa kontynuację "F1: Film"

"F1: Film" to dopiero początek?

Po pierwszych pięciu dniach wyświetlaniama na koncie. Z tego 57 milionów pochodzi z rynku amerykańskiego. Żaden z dotychczasowych projektów Apple'a w tak krótkim czasie nie był w stanie zarobić nawet zbliżonej kwoty. A mówimy tu o produkcjach, z których każda kosztowała po 200 milionów dolarów.Wygląda na to, że już za tydzieńzostanie najbardziej kasowym filmem Apple'a w historii. W tym kontekście jest to rzecz jasna wielki hit. Jednak pamiętać trzeba, że produkcja nie należała do tanich. Portal Variety twierdzi, że tylko na realizację filmu wydano ponad. Dlatego też pytania o sequel były jak najbardziej zasadne.Portal Variety przygotował obszerny artykuł na temati przyszłości filmowego oddziału Apple'a. Pisze w nim, że przymiarki do kontynuacji już trwają.W czasie promocji filmu jego reżysernie wykluczał sequela mówiąc:Sonny Hayes (), nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny'ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego - zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce'a (), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny'ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.