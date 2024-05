Smart! Week na Allegro. Kinomani, obniżki nawet do -50%!

Allegro Smart! Week – najciekawsze propozycje dla kinomanów z Allegro Smart!

głośnik przenośny JBL FLIP 6

czytnik PocketBook Verse 6"

telewizor Philips Ambilight 65"

LEGO Harry Potter – Zgredek

nadmuchiwany basen z hydromasażem

Jeśli odkładaliście zakup Waszych wymarzonych gadżetów, to właśnie przyszedł czas na podjęcie decyzji.W dodatku wszyscy klienci, którzy nie mają aktywnego pakietu Allegro Smart!, mogą aktywować w tym czasie usługę zupełnie za darmo i skorzystać z 8 darmowych dostaw.Ale, jak to w przypadku Allegro Smart! Week , to wciąż nie wszystko!Do tegorocznego Smart! Week dołączył również– dzięki czemu bilety na najpopularniejsze wydarzenia kulturalne (w tym koncerty, festiwale i premiery teatralne) oraz sportowe będzie można kupić ze zniżkami nawet o 30%.Wszystkie wydarzenia objęte promocją znaleźć można na stronie:Więcej ofert w ramach Allegro Smart! Week przejrzycieKażdy szanujący się kinoman i meloman wie, że bez dobrego dźwięku nie ma dobrej zabawy. A samej marki JBL przedstawiać im nie trzeba. Objęty promocją w ramach Allegro Smart! Week JBL FLIP 6 może się okazać dla wielu osób jednym z najlepszych wyborów – jest nieduży, łatwo go więc zabrać na wycieczkę, do tego nie boi się ani wody, ani żadnych pyłów – na działce sprawdzi się więc idealnie. Co ważne, na jednym ładowaniu wytrzyma nawet 12 godzin ciągłego działania. Przekonani? Chcecie wiedzieć więcej? Pełną specyfikację znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ W końcu to mamy! Czas wycieczek i urlopów. Leżenia na plaży, na trawie bądź w hamaku. No i czytania, oczywiście. Kto raz spróbował elektronicznego czytnika, który mieści ogromną liczbę różnych książek, a do tego wyświetlacz bardzo przypomina kartki papieru, ten wie, jaka to wygoda zabrać go ze sobą w podróż. PocketBook Verse teraz w promocyjnej cenie to najnowsza odsłona najpopularniejszego, 6-calowego czytnika tej cenionej marki. Ekran czytnika działa na zasadzie światła odbitego, tak samo jak standardowy papier. Matowa powłoka E-Ink pozwala w dodatku wygodnie czytać nawet w pełnym słońcu bez rażących refleksów światła. Bierzcie to i czytajcie. Oferta dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ Jeśli lubicie oglądać filmy w najlepszej jakości, zwróćcie uwagę na tę ofertę. Ten 65-calowy Philips posiada oświetlenie LED za ekranem, które dostosuje się do tego, co jest na nim aktualnie wyświetlane. Ale to nie tylko efektowny zabieg – dzięki niemu telewizor wydaje się jeszcze większy, a obraz sprawia wrażenie, jakby wychodził z ekranu – można się w nim zanurzyć wprost z domowej kanapy. I to nawet w najjaśniejszy dzień – niezależnie od warunków oglądane zdjęcia zachowują oryginalną wyrazistość. No i ten dźwięk. Dolby Atmos to gwarancja najwyższej jakości. Dodatkowy plus – telewizorem można sterować głosem! No i –– grać na nim w gry. Sprawdźcie POD LINKIEM Czy są tu fani Harry'ego Pottera? Wiemy, że są! Podczas Allegro Smart! Week możecie upolować filmowego Zgredka w promocyjnej cenie. Postać, którą zbudujecie z klocków, ma ruchomą głowę i może robić różne miny! Da się też poruszać jego rękoma i palcami, dzięki czemu Zgredek może trzymać dołączone do zestawu akcesoria. A wśród nich szczegółowy model skarpety Harry'ego Pottera do zbudowania z pamiętnikiem Toma Riddle'a, którego Harry użył do uwolnienia Zgredka, oraz "lewitujące" ciasto budyniowe ciotki Petunii. Po zabawie Zgredka można odstawić na półkę i cieszyć się jego widokiem. Bo jest naprawdę piękny. W zbudowaniu go pomoże Wam aplikacja LEGO® Builder, gdzie znajdziecie interaktywną instrukcję. Oferta dostępna jest POD LINKIEM Lato wyobrażamy sobie właśnie tak – ciepły wieczór i jakiś film na rzutniku. A gdyby dodać do tego basen? I to z hydromasażem? Jak czytamy w opisie oferty, ten dmuchany basen to prawdziwe SPA, które można rozstawić zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. I to nawet w chłodny dzień, bo dzięki opcji podgrzewania wody można z niego korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych. Wbudowane systemy antybakteryjne pomagają natomiast w utrzymaniu basenu w czystości. A pełne sterowanie np. natężeniem ciśnienia bąbelków przez cały czas znajduje się pod ręką. Podobnie jak pilot, którym już tylko pozostaje włączyć ulubiony film. Zajrzyjcie POD LINK TUTAJ