Spędź Dzień Dziecka w stylu retro!

Dzień dziecka tuż tuż, a rodzice i dziadkowie będą mieli wyjątkową okazję, by wybrać się z dziećmi i wnukami w świat przedwojennego kina i starych, często znanych ze swojego dzieciństwa animacji. Nie zabranie kultowych bohaterów, inspirujących warsztatów, bardzo mądrych prelekcji dla najmłodszych – a przede wszystkim znakomitej zabawy w dwóch warszawskich lokalizacjach – Kinie Iluzjon i na Wałbrzyskiej 3/5! Ze znanymi postaciami z bajek z dawnych lat spotkają się najmłodsi na ekranach kin w całej Polsce.Odwiedzających siedzibę FINA na przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 (w pobliżu stacji metra Służew) czeka fascynująca podróż w czasie w poszukiwaniu zabawek optycznych z XIX wieku. Taumatrop. Fenakistiskop. Zoetrop. Brzmi jak magiczne zaklęcia? To dzięki nim w XIX wieku wprawiano obraz w ruch. Będzie można także obejrzeć wystawę lalek znanych z ulubionych bajek ubiegłego stulecia takich jak: Maurycy i Hawranek, Trzy Misie, Kolorowy świat Pacyka, Dwie Dorotki, Czarodziejskie dary, Nie drażnić lwa, Pierścień z bajki. Specjaliści od dawnych animacji odkryją tajemnice bajkopisarzy i scenarzystów przy wspólnym seansie najstarszej polskiej animacji –w reż. Zenona Wasilewskiego , opowiedzą o magii wystroju i tego jak buduje on nastrój, a także zdradzą, jak w filmowej opowieści dla najmłodszych porozumiewać się bez słów m.in. z Misiem Uszatkiem. Dzieci będą miały okazję wziąć udział w warsztatach animacji poklatkowej i dubbingu.