Sprawdź swoje statystyki w aplikacji Filmwebu. Co jeszcze oferuje nowa funkcjonalność?

Osoby oceniające w aplikacji Filmwebu obejrzane filmy, seriale, programy i gry mogą się przekonać, jak surowymi są widzami. Już teraz w jednym miejscu znajdziecie wykres ze średnią swoich ocen. Sprawdzicie też, jakie gatunki oglądacie najczęściej i który z nich jest zdecydowanie Waszym ulubionym.Dzięki nowej funkcji dowiecie się też, których aktorów, aktorki i pozostałych ludzi kina różnych profesji oceniacie najwyżej – gotowy ranking w Waszym profilu to najlepszy sposób, by podzielić się ze znajomymi swoimi kinowymi, serialowymi i growymi sympatiami.Od teraz możecie też sprawdzać, ile filmów i seriali z rankingów TOP500 dostępnych na Filmwebie udało Wam się do tej pory obejrzeć. Brzmi jak wyzwanie? Jak najbardziej! Obserwujcie statystki swoich znajomych i rozmawiajcie o tym, co Was łączy, a co dzieli.Nasz zespół nieustannie pracuje nad kolejnymi nowościami w aplikacji. Bądźcie więc czujni!