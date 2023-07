Strajk aktorów. Wszystkie kości niezgody. O co kłócą się aktorzy i studia?

Powoli dobiega końca pierwszy tydzień strajku aktorów. Oficjalnie został ogłoszony 13 lipca po tym, jak nie udało się wypracować kompromisu akceptowalnego dla obu stron. Specjalista agencji Moody prognozuje, że strajk potrwa długo, gdyż studia i platformy streamingowe zrzeszone w AMPTP odrzucają propozycje aktorów (i scenarzystów) jako zbyt kosztowne. Jednak Moody szacuje, że roczny koszt dla wytwórni i platform związany z nowymi warunkami kontraktów zbiorowych gildii reżyserów, scenarzystów i aktorów wzrósłby o 450-600 milionów dolarów. Jest to kwota mniejsza od tej, jaką rocznie studia i wytwórnie wypłacają wyłącznie swoim CEO.



Główne punkty niezgody?



Dlaczego strajk aktorów wybuchł? Nowe komunikaty prasowe wypunktowują najważniejsze kości niezgody. Oto, dlaczego obie strony się ze sobą kłócą:



Minimalne stawki za pracę aktorów



Aktorzy domagają się wyrównania stawek minimalnych o wartość inflacji. Dlatego też chcą, żeby w tym roku stawki wzrosły o 11%, w drugim roku o 4% i w trzecim roku także o 4%. Jeśli nie będzie wzrostu stawek o 11%, to realnie studia będą płacić zwykłym aktorom w 2023 roku mniej niż płaciły im w 2020 roku.



Studia proponują w pierwszym roku wzrost o 5%, w drugim roku o 4%, w trzecim roku o 3,5%.



Wizerunek cyfrowy aktorów i wykorzystanie sztucznej inteligencji



Aktorzy domagają się doprecyzowania zasad dotyczących zgody na wykonanie cyfrowego wizerunku, jego późniejsze wykorzystanie oraz opłaty za jego wykorzystanie.



Studia chcą płaci aktorom wyłącznie za zeskanowanie ich wizerunku (pół dziennej stawki minimalnej). Taki cyfrowy wizerunek byłby zaś wykorzystywany dowolnie, w tym do uczenia nowych systemu AI, bez zgody i wiedzy aktorów.



Dostęp do specjalistów od makijażu i fryzur na planie



SAG-AFTRA chce, żeby z charakteryzatorów na planie mogli korzystać wszyscy zatrudnieni aktorzy.



Studia są skłonne zgodzić się na dostępność charakteryzatorów wyłącznie dla odtwórców głównych ról. Pozostali aktorzy mają zadbać o to na własną rękę (i na własny koszt).



Wynagrodzenie za wykorzystanie pracy aktorów w streamingu



Aktorzy chcą opracowania planu wynagradzania w oparciu o wpływy platform streamingowych, które są możliwe dzięki pracy aktorów.



Studia odrzuciły tę propozycję.



Aktualizacja planów zdrowotnych i emerytalnych



Aktorzy podkreślają, że od 40 lat nie zostały zmienione zasady i stawki wpłacane na fundusze zdrowotne i składki emerytalne. Domagają się więc ich urealnienia, jak również zapisów, z godnie z którymi dzieci poniżej 14 roku nie otrzymują żadnych składek.



Studia zgodziły się na symboliczny wzrost stawki (ale nie o wskaźnik inflacji). Nie chcą opłacać osób poniżej 14 roku życia, gdyż twierdzą, że "nie myślą poważnie o pozostaniu w branży filmowej".



Praca aktorów w czasie przerw pomiędzy sezonami seriali



SAG-AFTRA domaga się ustalenia zasad, które dawałyby aktorom drugoplanowym i epizodycznym jasność w sprawie, kiedy wrócą na plan zdjęciowy lub kiedy zostaną zwolnieni w przypadku coraz częstszych przedłużających się przerw między sezonami. Dzięki temu będą w stanie poszukać sobie innych ról na czas przerwy.



Studia są skłonne zgodzić się na ten warunek w przypadku wybranych nielicznych aktorów, ale nie jako uniwersalną zasadę.



Koszty relokacji do innych stanów lub państw



Aktorzy domagają się zaprzestania przez studia praktyki polegającej na uznawaniu, że kiedy aktorzy drugoplanowi w serialach z powodu pracy przenoszą się do innych stanów lub państw, to stają się rezydentami tych stanów/państw, a zatem nie przysługuje im zwrot kosztów związany z podróżą i zakwaterowaniem.



Studia zgodziły się na minimalnej podniesienie stawki, ale nie odniosły się do samego procederu, co de facto niewiele zmienia.



Warunki pracy i wynagradzania statystów



SAG-AFTRA domaga się zmian dotyczących traktowania statystów, przetrzymywania ich w niebezpiecznych warunkach, ustalenia stawek minimalnych. Uznanie, że statyści, którzy jednego dnia występują w kilku odcinkach, powinni mieć płacone za każdy z tych odcinków.



Odrzucone w całości przez studia.



Ubieganie się o pracę



Aktorzy chcą zakończenia praktyki polegającej na tym, że ubiegające się o role osoby muszą płacić za to, by być uwzględnianym w procesie rekrutacji.



Odrzucone. Kontrpropozycja wytwórni nie oferuje zakończenia tej praktyki, a jedynie przeniesienie odpowiedzialności za to na podmioty pośredniczące w procesie castingowym.



Dyskryminacja ze względu na miejsce zamieszkania



Aktorzy chcą, by rozpoczęły się z nimi rozmowy na temat możliwości zmiany procesu castingowego tak, by osoby spoza Nowego Jorku i Los Angeles nie otrzymywały gorszych warunków za te same role, co osoby z NY i LA.



Odrzucone w całości przez studia.



Aktorzy performance capture.



SAG-AFTRA domaga się, by aktorzy performance capture byli traktowani na równi z innymi aktorami i w związku z tym należy im się ochrona związku.



Studia odrzuciły to w całości.



Praca kaskaderów



SAG-AFTRA chce, by koordynatorzy kaskaderów mogli otrzymywać tantiemy, powinni otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny, powinni mieć zagwarantowane przerwy, by nie dochodziło do ich wykorzystywania.



Studia są skłonne koordynatorom kaskaderów wypłacać tantiemy naliczane według takiej stawki, jakby pracowali na planie jeden dzień, nawet jeśli pracowali na planie całymi tygodniami lub miesiącami. Dodatkowo ten warunek wszedłby w życie dopiero po dwóch latach obowiązywania nowego kontraktu.



Warunki pracy



Podniesienie kar za nieprzestrzeganie przez wytwórnie przerw na posiłki i przerw pomiędzy planami zdjęciowymi. Kary te nie były aktualizowane od 1961 roku.



Odrzucone przez studia.