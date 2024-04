Netflix zapowiada nowe polskie filmy i seriale. Zobacz, co wkrótce trafi na platformę

Adaptacja na powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak . Gdy morze wyrzuca ciało młodej dziewczyny na brzeg trójmiejskiej plaży, ambitny prokurator odkrywa, że okoliczności przypominają zbrodnię sprzed piętnastu lat. Kiedy jego przełożony zabrania ponownego otwarcia zamkniętej sprawy, mężczyzna nawiązuje współpracę z matką ofiary - sędzi zmagającej się z odbudowaniem swojego życia po utracie córki. Duet, zjednoczony determinacją w dążeniu do odkrycia prawdy, rozpoczyna niebezpieczne śledztwo, które prowadzi do jednego z nadmorskich klubów i powiązanego z nim lokalnego półświatka. Za kamerą Adrian Panek

Po śmierci bogatego wuja do jego pełnej zagadek posiadłości zjeżdżają się członkowie rodziny, którzy nie widzieli się od lat, by uzyskać swoją część spadku.

Znana zawodniczka MMA dzieli swoje życie pomiędzy walki w oktagonie oraz wychowanie siedmioletniego syna. Po tym jak w szkole chłopca dochodzi do pewnego incydentu, kobieta jest zmuszona przenieść go do "Cudownej przystani" - placówki prowadzonej w duchu społecznej integracji dzieci atypowych i z niepełnosprawnościami. Chłopiec szybko znajduje tam przyjaciół i szczęście. Jego mama – przeciwnie. Nie może odnaleźć się pośród rodziców będących z jej perspektywy "galerią oryginałów". Wśród nich jest samotny, neurotyczny ojciec, entuzjastyczna influencerka i oddana mama, która poświęciła wszystko dla swojego syna. Początkowo kobieta uznaje, że nie ma z nimi nic wspólnego, jednak w "Cudownej przystani" nie brakuje problemów, które sprawiają, że rodzice muszą odnaleźć w sobie wsparcie, by zawalczyć o szczęście dzieci jak i swoje własne.