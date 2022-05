Stranger Things: Upside Down Capsule. Rarytas dla fanów serialu

Przenieś się do lat 80. dzięki kapsułkom Stranger Things Upside Down, oficjalnym licencjonowanym gadżetom z serii Netflix.Rozpakuj retro telewizor i rozwiąż zagadkę dzięki wskazówkom, zagraj w grę zręcznościową w stylu lat 80, pomóż Jonathanowi wywołać jego zdjęcie za pomocą wody, odkryj bogactwo kart kolekcjonerskich z lat 80. Na koniec rozpakuj swoją figurkę postaci i jej wyjątkowe akcesoria.Seria składa się z 12 figurek, czy uda Ci się zdobyć je wszystkie?Stranger Things: Upside Down Capsule do kupienia TUTAJ