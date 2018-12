Sylwester 2018 w Multikinie

Nie wiemy, jaki będzie 2019 rok. Ale jesteśmy pewni, że Sylwester w Multikinie spełni wymagania każdego miłośnika kina. W repertuarze premiery i pokazy przedpremierowe produkcji, które rozbawią, wzruszą i przyprawią o dreszczyk emocji.Sylwester w Multikinie to impreza, która co roku cieszy się ogromną popularnością. Ostatnią noc 2018 roku można spędzić z nami w następujących kinach naszej sieci:orazRepertuar złożyliśmy ze starannie dobranychoraz, które z pewnością przypadną do gustu każdemu kinomanowi. Do wyboru są dwa zestawy, a w każdym zestawie znajdują się trzy filmy!przypadnie do gustu widzom, którzy czasem lubią pośmiać się przez łzy. Zaczynamy od komedii z Jennifer Lopez w roli głównej pod tytułem. Piękna Jen tym razem występuje jako nadzwyczaj łebska kobieta, którą pechowo omijają wszystkie awanse. Potem pokażemy, czyli świetną słodko-gorzką historię o niewiarygodnej przyjaźni w doborowej obsadzie ( Viggo Mortensen oraz Mahershala Ali ). Projekcję zamknie polska komedia romantycznato propozycja dla tych widzów, którzy nie boją się trudnych tematów. Tutaj zaczynamy od wspomnianego już– ten film jest za dobry, by go pominąć! Oprócz tego zaprezentujemy także dramat, w którym Steve Carell gra ojca uzależnionego chłopaka. Wieczór zakończymy projekcją kontrowersyjnego filmu, czyli cynicznej opowieści o rozbuchanej świcie Silvio Berlusconiego. Uwaga, będzie ostro!Oprócz oferty filmowej w cenie biletu na widzów czekać będą p(w cenie biletu kupony na następujące produkty: średni popcorn solony, średnie nachos oraz dwa dowolnie wybrane duże napoje gazowane: Coca-Cola, Cola-Cola Zero, Fanta, Sprite wymienne na wodę butelkowaną 0,5l).Warszawa Złote Tarasy:pozostałe kina:Bilety na Sylwestra 2018 w Multikinie Już w sprzedaży! Bilety można zakupić w kasach biletowych kin oraz na stronie www.multikino.pl . Sprzedaż trwa do 31 grudnia 2018.