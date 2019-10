Vanessa Hudgens ponownie zamieni się z księżniczką

Netflix przygotowuje kontynuację. Produkcja ruszy w przyszłym miesiącu, a premiera jest zaplanowana na 2020 rok.księżna Margaret niespodziewanie zasiądzie na tronie Montenaro, co negatywnie odbije się na jej relacjach z Kevinem. Sytuację może uratować tylko jej sobowtórka Stacy. Musi się jednak spieszyć, zanim do akcji wkroczy kolejna uderzająco podobna do nich dziewczyna, imprezowiczka Fiona. W role wszystkich trzech dziewczyn wcieli się Vanessa Hudgens Za kamerą ponownie stanie Mike Rohl , a scenariusz napiszą Robin Bernheim Vanessa Hudgens będzie nie tylko gwiazdą filmu, ale też producentką wykonawczą.