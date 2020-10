Wojna platform ma pierwszą ofiarę. Quibi zamyka podwoje

Mamy pierwszą dużą ofiarę toczącej się właśnie wojny platformowej. Quibi zaprzestaje swojej działalności. Proces zamykania platformy potrwa jednak kilka miesięcy.Quibi zadebiutowało w kwietniu. W zamyśle miała to być nowa jakość, ponieważ platforma skierowana była wyłącznie dla konsumentów oglądających filmy i seriale na komórkach. Niestety start nie był udany, a później nie nastąpiło nic, co zmieniłoby negatywny trend.Platforma Quibi zainwestowała sporo pieniędzy, by przyciągnąć największych hollywoodzkich graczy. Anna Kendrick zagrała w " Dummy ", a Kiefer Sutherland w " The Fugitive ", remake'u " Ściganego ". Niestety żaden z programów platformy nie stał się kulturowym fenomenem. Jedynym sukcesem Quibi były dwie statuetki Emmy dla " #FreeRayshawn ".