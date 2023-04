Znamy szczegóły nowego projektu Chloé Zhao. O czym opowie "Hamnet"?

"Hamnet" – co wiemy o nowym projekcie Chloé Zhao?

Kim jest Chloé Zhao?

wyreżyseruje dla studia Amblin film pt.(sic!). Będzie to adaptacja książki autorstwaopowiadającej o Agnes, żonie Williama Szekspira nie tylko stanie za sterami, ale także napisze scenariusz wraz z, autorką literackiego pierwowzoru. Książka, nagrodzona m.in. na National Book Critics Circle Award w 2020 roku, opowiada o losach Agnes, żony. To kobieta znana jako uzdrowicielka i zielarka, która przemierza swoje włości z sokołem na ręce. Wraz z mężem, który odnosi coraz bardziej znaczące sukcesy w teatrze, przenosi się do Stradford-upon-Avon. Cieniem na ich życiu kładzie się niespodziewana śmierć ukochanego syna, tytułowego Hamneta.to urodzona w Chinach reżyserka, zdobywczyni dwóch Oscarów za film. Jej debiut, dramat, został nagrodzony na festiwalu EnergaCamerimage w 2020 roku. Kolejny film, opowiadający o kowboju, który mimo ryzyka poważnych powikłań po wypadku chce wziąć udział w rodeo, przyniósł jej uznanie krytyki i publiczności. Aktualnie jej filmografię zamyka zrealizowane dla Marvela widowiskoZachęcamy do wysłuchania dwóch odcinków podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmachorazto nie jedyny projekt, nad którym aktualnie pracuje reżyserka. Portal The Hollywood Reporter informował niedawno, że pisze ona scenariusz westernu sci-fi zatytułowanego