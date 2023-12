Zobacz animację "Wyfrunięci" i odfruń na rodzinną wyprawę do Irlandii

Marzysz o super przygodzie dla całej rodziny? Cinema City zaplanowało podróż pełną przygód do Dublina, która jest do wygrania właśnie teraz! Wystarczy wybrać się do kina sieci na przezabawną animację " Wyfrunięci ", zarejestrować swój bilet na stronie https://konkurs.cinema-city.pl/ do 21 stycznia 2024 roku i odpowiedzieć na proste pytanie. Potem należy już tylko czekać na ogłoszenie zwycięzców, bo może to właśnie Ty i Twoja rodzina przeżyjecie niesamowitą przygodę w Irlandii. Wyfrunięci " to wzruszająca opowieść o znaczeniu rodziny i zbliżającej się przygodzie. Nowa animacja ze studia Illumination opowie nam historię rodziny kaczek, które wyruszają we wspaniałą podróż z Nowej Anglii na Jamajkę, która zapowiada się na najlepsze wakacje. Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata, Mack jest zadowolony z powolnego życia, z tego że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie, Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę.Wybierając się na film " Wyfrunięci " do kina Cinema City do 21 stycznia 2024 roku macie okazję wygrać rodzinną przygodę do stolicy Irlandii – Dublina. Wystarczy zachować zakupiony bilet i zarejestrować go na stronie konkursowej: https://konkurs.cinema-city.pl/ oraz odpowiedzieć na pytanie: "Wyobraź sobie, że potrafisz latać. Dokąd wyfrunąłbyś na zimę?". Komisja Konkursowa nagrodzi najkreatywniejszą odpowiedź, tak więc daj się ponieść wodzy wyobraźni, bo jest o co walczyć!Nagroda dla 4-osobowej rodziny (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 roku życia) obejmuje bilety lotnicze, transfer z lotniska, 3 noce w pokoju rodzinnym w 4-gwiazdkowym hotelu w Dublinie ze śniadaniem oraz jedną z atrakcji do wyboru: przygodę w parku linowym, rejs statkiem wycieczkowym lub wycieczkę rowerową. Termin realizacji nagrody wybiera zwycięska rodzina tak więc już na początku roku możecie wygrać wakacje marzeń dla swoich pociech!Kup bilet już teraz na www.cinema-city.pl i przygotuj się na odlotową przygodę dla całej rodziny!