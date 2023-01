Zobacz przedpremierowo ostatni taniec Magic Mike'a w ramach cyklu Ladies Night

"Magic Mike: Ostatni taniec" - o czym jest film?

Już 7 lutego o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na absolutnie przedpremierowy pokaz filmu " Magic Mike: Ostatni taniec ". Ulubiony striptizer wszystkich kobiet powraca na wielki ekran by zaprezentować swój ostatni występ. Tego nie można przegapić. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą czy siostrą. Każda kobieta czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. To także idealny moment by naładować baterie na Nowy Rok! Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!W lutym wydarzenie ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. 7 lutego o 19:30 wyświetlimy przedpremierowo kontynuację uwielbianej przez kobiety na całym świecie serii Magic Mike - " Magic Mike: Ostatni taniec ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-magic-mike-ostatni-taniec "Magic" Mike Lane powraca na scenę po długiej przerwie. Jego interes spalił na panewce, tak więc spłukany musiał się zatrudnić jako barman na Florydzie. Ale w nadziei na przysłowiową ostatnią szarżę Mike udaje się do Londynu z bogatą celebrytką, która kusi go propozycją nie do odrzucenia. Kobietą kierują też jednak jej własne, skrywane powody. Mike wreszcie dowiaduje się, o co naprawdę chodzi jego towarzyszce, ale nie ma już odwrotu. Czy razem z nowymi, seksownymi tancerzami, których musi doprowadzić do porządku i formy, zdoła sprostać oczekiwaniom? O tym Panie przekonają się już 7 lutego na przedpremierowym seansie! Wiemy jednak, że nie zabraknie gorących scen tanecznych i przystojnego Channinga Tatuma . U boku aktora zobaczymy takie gwiazdy jak: Salma Hayek Nancy Carroll czy Gavin Spokes Nagrody w konkursach ufundowali partnerzy eventu. W lutym są to takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Silan - firma, która nie tylko sprawia, że pranie staje się wyjątkowo miękkie, ale nadaje mu również długotrwały przyjemny zapach, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki, DepilConcept - największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii oraz marka Kronenburg 1664 Blanc.