Święta polskie

Ho ho ho! Wprawdzie ciężarówka z coca-colą nie wyjechała jeszcze na polskie drogi, a George Michael Mariah Carey dopiero się rozkręcają, lecz aktywność rodzimych filmowców starczy za zwiastun Bożego Narodzenia. Nic więc dziwnego, że okolicznościowa produkcjajest niczym pięknie zapakowane i wyperfumowane pudełko czekoladek – tyle że zawsze trafiasz na lukrecję.Jako że duch polifonicznych arcydzieł w rodzajuwisi nad polską komedią romantyczną niczym złowrogie fatum, scenarzysta filmu krzyżuje ścieżki kilkunastu bohaterów cierpiących na świąteczną gorączkę. Tadeusz ( Leszek Lichota ) traci pracę, ale nadrabia miną przed podejrzliwą żoną ( Julia Wyszyńska ). Krysia ( Agnieszka Grochowska ) traci ojca, lecz z żałoby błyskawicznie wyciąga ją jurny nastolatek ( Maciej Musiał ), Roma ( Joanna Balasz ) traci cierpliwość do narzeczonego ( Marcin Korcz ), a w międzyczasie odlicza dni do ślubu. Jest jeszcze sfrustrowana pracownica sklepu jubilerskiego ( Aleksandra Adamska ), za którą z wywieszonym językiem gania futbolowy gwiazdor ( Mateusz Damięcki ), a także bijące serce tego świata – Jan ( Olaf Lubaszenko ), cynik, który zupełnie przypadkiem zostaje ubrany w kubrak Świętego Mikołaja i staje się narodowym superbohaterem. Nihil novi sub sole.Przeniesienie akcji do Trójmiasta okazało się ożywczą zmianą, w końcu ile można całować się na Moście Siekierkowskim, spacerować za rękę po Łazienkach albo wzdychać do księżyca na krakowskich Plantach; Gdańsk wygląda tutaj równie fotogenicznie, a operator okrywa miasto baśniową aurą. Mniej ożywczy jest natomiast sam scenariusz, w którym każda postać określona została maksymalnie dwiema cechami charakteru, od dialogów więdną uszy, a przygody bohaterów splatają się ze sobą w serii nieprawdopodobnych, telenowelowych twistów. W naszpikowanym czerstwymi żartami filmie perełką pozostaje wątek bezrobotnego Piotra – być może dlatego, że jako jedyny sprawia wrażenie wziętego z burej rzeczywistości, a jego fundamentem nie są gatunkowe klisze. Wszystko zaś pływa w koktajlu z tzw. medialnej rzeczywistości, w której telewizja pełni funkcję edukacyjną, kulturotwórczą i zbiera do kupy zatomizowane społeczeństwo. Jak na święta przystało.Scenariuszową stajnię Augiasza sprząta weteran produkcji filmowej Michał Kwieciński – tym razem stojący za kamerą, co nie zdarza mu się często (to jego drugi film na przestrzeni ostatniej dekady). Pomagają mu natomiast nieźle prowadzeni aktorzy – jako że ich sensory żenady działają bez zarzutu, często potrafią obronić kiepskie sceny ekranową charyzmą albo subtelną interpretacją. Zabawny jest Damięcki , który robi wszystko, byśmy pomylili go z Robertem Lewandowskim , nieźle wypada roztrzepana i wypluwająca słowa jak z karabinu maszynowego Joanna Kulig . Show kradną jednak najlepsi w tym towarzystwie Leszek Lichota Julia Wyszyńska – sceny ich domowych przepychanek pasują zarówno do komedii pomyłek, jak i do kina moralnego niepokoju.Całość ogląda się bez bólu zębów, lecz w starciu z konkurencją – zarówno polską, jak i zagraniczną – film Kwiecińskiego wypada blado. Jeśli chcecie zagrzać się do boju przed masową wysyłką pocztówek albo zrobić sobie przerwę od wycieńczających rajdów po galeriach handlowych, dwie godziny zlecą jak z bicza strzelił. Jeśli natomiast szukacie filmu, który stanie się stałym elementem świątecznego rytuału, pozostaje list do Świętego Mikołaja.