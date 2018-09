Daleko od klasyki

W swoich największych osiągnięciach film gangsterski potrafił wspiąć się na wyżyny epickiej opowieści o Ameryce. Arcydzieła gatunku stawały się lustrem, w którym odbijała się mroczna, brzydka strona amerykańskiej rzeczywistości: przemoc, brutalna walka o władzę i pozycję społeczną, nędza złych dzielnic wielkich miast, korupcja i ogólne zepsucie, przenikanie się polityki i na ogół nielegalnego biznesu.niestety od klasyki gatunku znajduje się bardzo, bardzo daleko. Szkoda tym bardziej, że biografia bohatera dostarczała materiału na wielkie kino.John Gotti przeszedł drogę od nędzy i drobnej bandyterki do pozycji głównego bossa rodziny Gambino – jednej z pięciu wielkich, mafijnych rodzin, kontrolujących większość przestępczości zorganizowanej w Nowym Jorku. W latach 80. Gotti był przestępcą-celebrytą. Gościł na okładkach tabloidów. Zadawał szyku w drogich, dwurzędowych garniturach. Kontrolował przepływ potężnych sum brudnych pieniędzy – przychody rodziny Gambino w tamtej dekadzie szacuje się na 500 milionów dolarów rocznie. Sam Gotti tracił wielkie sumy z powodu hazardowego nałogu. Kolejne sprawy, jakie wytaczała mu prokuratura, kończyły się uniewinnieniem. Gotti wiedział, jak wkupić się w łaski ławy przysięgłych. Do czasu, aż w 1992 roku został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia – za szereg zarzutów rozciągających się od lichwy, przez kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, po zlecanie zabójstw konkurentów.Twórcy filmu nie radzą sobie z opowiedzeniem tej historii. Wmamy zalążki dwóch filmów, z których żaden nie rozwija się w udane dzieło. Pierwszy to historia relacji Gottiego z jego synem – Johnem jr. Jako młody chłopak John jr wylatuje z akademii wojskowej i idzie w ślady ojca. Narracyjną ramę stanowi jego rozmowa z osadzonym w więzieniu, chorym ojcem. John jr pragnie przyznać się do winy w zamian za niższy wyrok – nie chce, by jego dzieci wychowywały się bez ojca. W rodzinie Gambino tak się jednak nie postępuje. John próbuje nakłonić syna, by do końca trzymał się etosu Cosa Nostry.Sceny z domu państwa Gottich, które pokazują, jaką cenę rodzina mafiosa płaci za jego przestępczą karierę, obiecują ciekawą perspektywę. Niestety, twórcy szybko ją zarzucają na rzecz drugiego wątku – wzlotu i upadku Gottiego w nowojorskim świecie przestępczym. To bez wątpienia interesująca historia, pełna barwnych postaci i zwrotów akcji. Jak się powszechnie uważa, Gotti został szefem rodziny Gambino po tym, jak zlecił morderstwo poprzedniego – Paula Castellano. Największym rywalem Gottiego w latach 80. był z kolei szef rodziny Genovese, Vincente Gigante. By uniknąć ewentualnej odpowiedzialności karnej, systematycznie udawał szaleńca, spacerując po centrum Nowego Jorku w pidżamie lub szlafroku, bełkocząc coś niezrozumiale pod nosem.Twórcy filmu nie potrafią pokazać ani tych postaci, ani atrakcyjnie przedstawić ich zmagań. Naprawdę trudno z tak porywającej historii zrobić nudny film – ale twórcomwłaśnie to się udało. Nie czujemy stawek, o jakie walczą mafiozi, cała narracje nie ma napięcia, nie angażuje emocjonalnie. Nie widać też szerszego, społecznego tła, w jakim działa mafia. I to mimo wykorzystania archiwalnych materiałów z epoki, w tym bardzo ciekawych relacji telewizyjnych z pogrzebu Gottiego – dziesięć lat po upadku żegnanego z wielkim szacunkiem przez całą swoją dawną dzielnicę. Cóż, korzystać z archiwów trzeba umieć, nie każdy ma do tego talent ekipy odzawodzi też aktorsko. John Travolta w tytułowej roli jest bardzo daleki od swojej dobrej formy, na którą wciąż przecież potrafi się wznieść – by przypomnieć tylko niedawną rolę adwokata O. J. Simpsona, Roberta Shapiro, w serialu. Natomiast Spencer Rocco Lofranco jako John jr to już od początku do końca obsadowa pomyłka.Pozostaje mieć nadzieję, że postać Johna Gottiego weźmie kiedyś na warsztat bardziej utalentowany zespół.