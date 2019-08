Nietzsche vs mama

Universal Pictures

O tym, jak daleko zajechali, niech zaświadczy niemożliwa gatunkowość tegorocznego spin-offu. Wsamochodowe kino akcji zostaje pożenione ze szkatułkową operą mydlaną, thriller szpiegowski łączy siły ze slapstickiem spod znaku "kopa i piąchy", a tryskający słownymi zniewagamizwiera się w uchwycie z podskórnie moralistycznym sci-fi.: dostajemy pełnoprawną superbohaterszczyznę, karykaturalną dalece bardziej niż te czy inne Marvele. Znany z pierwszego planu Vin Diesel znika, a ekran przejmują jego – równie łysi, jeszcze szybsi i jeszcze silniejsi – dotychczasowi rywale. Hamulce w tej serii dawno poszły do kosza. Nie liczcie więc na umiar, przestańcie zważać na granice fantazji, zapomnijcie o prawach fizyki. Nie będą Wam potrzebne.O pierwszym spotkaniu Hobbsa i Shawa (patrz:) pewien biurowiec, gdyby tylko mógł, wolałby pewnie zapomnieć. Teraz ci dwaj zawodnicy muszą zewrzeć szyki – dla dobra ich najbliższych i całego świata. Zanim do tego dojdzie, równoległy montaż dowcipnych przeciwieństw dobitnie przekona nas, że każdy z nich prędzej samodzielnie spuści łomot wszystkim zbirom w mieście niż znajdzie z drugim wspólny język. Gdy gra zacznie toczyć się o życie siostry jednego z nich i, bagatela, o losy ludzkości, różnice między mężczyznami nie tyle pójdą w niepamięć, co zsumują się w śmiercionośną (dla worogów) kombinację. Dla nas zaś owe różnice napędzą karuzelę śmiechu i cyrkową rozróbę.Jeśli sądzicie, że trafiliście do oddychającego testosteronem akcyjniaka rodem z lat 80., macie rację - ale tylko częściową. Momentami nie brakujeurokuczy. Wszelako czasy zobowiązują, różnice muszą się pojawić. Rzeczonej siostrzyczce (cudownie zadziorna Vanessa Kirby ), utalentowanej agentce MI6, której Hobbs i Shaw pomogą ujarzmić bioinżynieryjnego wirusa, stały scenarzysta serii Chris Morgan również nie skąpi zwinności i sprytu. Nie tylko kobiece heroiny napędzają tę kumpelską komedię. Na drodze samoańskiego giganta ( Dwayne Johnson ) i śliskiego brytola ( Jason Statham ) staje Bad Guy z prawdziwego zdarzenia – znany temu ostatniemu "czarny Superman", technologicznie wzmocniony, kuloodporny cyberprzestępca Brixton ( Idris Elba ). Posthumanistyczny z ducha kult człowieka-maszyny zostaje ukazany jako eugeniczna religia z nietzscheańskim nadczłowiekiem w miejscu Boga. Mówiąc krótko: zdaniem Brixtona słabsi mają zginąć. Świątynią tego kościoła byłaby stojąca za Brixtonem wszechmocna korporacja. Bądźcie jednak spokojni – od początku wiadomo, kto tu jest fałszywym bożkiem.Niebezpieczną więź z technologią skontruje oczywiście stara dobra więź rodzinna. Odpowiedzialny za całość David Leitch niby boleje jeszcze nad prawdą definiowaną przez bogatych i nad klimatycznym kryzysem, lecz ostatecznie niespecjalnie zaprząta sobie tymi kwestiami głowę. Bardziej zajmuje go celebracja wypracowanego na przestrzenii serii konserwatywnego kodeksu. Gdzieś między Czarnobylem a brzegami Samoa trwa globalny spisek technologiczny, po ulicach Londynu ganiają roboty, korporacje znieszktałcają fakty, a wirusy grożą armagedonem, lecz w domach Hobbsa i Shawa bez zmian: rodzina nadal zajmuje pierwsze miejsce.Jeśli przesada jest cnotą, Leitch powinien zostać kanonizowany. W posiadającym dwa zakończenia, 134-minutowymwszechobecny suchar słowny i boleśnie przeciągnięte żarty sytuacyjne akompaniują niemożliwie wysokim stawkom. O ile środkowy palec wystawiony logice i zdrowemu rozsądkowi zawsze stanowił znak rozpoznawczy tej cudownie rozbuchanej serii, to brak spójności wizualnej i bolesna nieprzejrzystość miejsca, czasu i pogody w doklejonym półgodzinnym finale każą zapytać, czy bohaterowie nie trafili przypadkiem do Trójkąta Bermudzkiego.Kiedy skupiamy się na dwójce tytułowych rywali, kiedy radośnie między nimi iskrzy, wówczasdziała. Johnson i Statham najlepsi są na krótkim dystansie: zarówno jeśli mowa o długości wypluwanych dowcipów, jak i o rozróbie w zwarciu. Gdy jednak twórcarezygnuje z komedii fizycznej, by wypłynąć na suchego przestwór oceanu, lub gdy zakochuje się w CGI i udaje drugiego Michaela Baya , wtedyprzypomina blockbusterowy produkcyjniak, jakich wiele. Wybuchów widzieliśmy przecież tysiące, Hobbsa i Shawa mamy tylko dwóch. Kiedy zaciskają pięści, na bezdechu czekam na pierwszy cios; kiedy ratują świat, tylko wzruszam ramionami.