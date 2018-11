O jednym takim, co ratował Mariana

Nintendo



Trudno żyć z bratem celebrytą. Dziwnym trafem księżniczki zawsze znajdują się w jego zamku, magiczne czapki przybijają z nim piąteczkę a gdy przychodzi do wyborów życiowych, nikt nie chce grać tym drugim. No bo jak to tak? Nie dość, że mało charyzmatycznym to jeszcze boi się wszystkiego, ma gorsze statystyki i wciąż tylko biadoli. Zdarzają się jednak takie momenty, w których bycie influencerem przynosi więcej szkody niż pożytku. Wystarczy chwila nieuwagi i Mario zostaje uwięziony w posępnej, mrocznej posiadłości. Na nic wtedy księżniczki, uznanie fanów i magiczne czapki. Jedynym rozwiązaniem pozostaje pomoc ze strony brata. A ten na samą myśl o czekających na niego pajęczynach, pająkach i kto wie, jakich innych strasznych rzeczach, dostaje gęsiej skórki i sięga po bieliznę na zmianę.Liczne poltergeisty i mary z najgorszych koszmarów rozsiadły się wygodnie w zakamarkach domostwa i zerkają łapczywym wzrokiem w stronę Luigiego Ten; pozbawiony jakiejkolwiek obrony przed demonicznymi mieszkańcami uratowany zostaje przez profesora E. Gadda, wynalazcę odkurzacza zasysającego duchy.będzie jedynym (poza latarką) instrumentem służącym do rozwikłania tajemniczego zaginięcia Mario i doprowadzenia posiadłości do stanu używalności. Przy pomocy latarki zmiękczymy napotkane maszkary, by następnie podjąć się heroicznej walki o zassanie ich przez odkurzacz. Duchy nie poddadzą się łatwo i będą miotać "zielonym Mario" na wszystkie strony, wyrzucając z siebie nie tylko monetki, ale uprzykrzające starcia grzybki pomniejszające, czy też skórki od banana, które skutecznie przerywają proces zasysania.Sama wędrówka po kondygnacjach przywodzi na myśl pierwszą część, aczkolwiek mocno ugrzecznioną i przygotowaną z myślą o najmłodszych. Zamiast obleśnych zombie, napotykamy na swojej drodze kolorowe i głupkowate duszki, a błędy nie są karane krwawą rozwałką, tylko płaczem głównego bohatera. Klucze do kolejnych pomieszczeń będziemy odkrywać stopniowo, zaglądając do najdziwniejszych miejsc, a wiele z nich uzyskamy dopiero po pokonaniu bossa okupującego daną lokację. Nikt nie lubi intruzów, zwłaszcza martwi mieszkańcy - gdyby Luigi oglądałSpielberga, to wiedziałby, czym kończy się zakłócanie spokoju zmarłych. Na naszej drodze stanie chociażby upiorny bobas, tańcząca para zakochanych, czy też demoniczna, dziergająca na drutach babuszka. Z tą ostatnią uporamy się, rzucając w nią najpierw kłębkami wełny. Tajemniczą wróżkę wciągniemy po naświetleniu jej szklanych kul, a uwagę zajadłego psa odwrócimy, rzucając mu smaczną kość.Niestety, operowanie odkurzaczem może nastręczać trudności. Nie wiem, jak gra działała przed remasterem (pierwotnie ukazała się w 2001 r. na Gamecuba), ale w 3DS-owej wersji niejednokrotnie miałam problemy z precyzyjnym wymierzeniem dyszy. Jednoczesne poruszanie się i próba obrócenia odkurzaczem są niemożliwe. Brakuje tu swobodnej zmiany pozycji, gdyż po odpaleniu odkurzacza Luigi blokuje się w określonej pozie – porusza się do przodu, w tył i na boki, bez możliwości płynnego obrotu. Przy starciach z ogromnymi przeciwnikami pojawiającymi się od czasu do czasu taki brak precyzji nie tylko denerwuje, ale i obnaża nieco przestarzałe naleciałości mechanik z przeszłości. Brak drugiej, pełnowartościowej gałki w 3DS robi swoje. Graczom umożliwiono ruchowe sterowanie dyszą odkurzacza, jednak mały rozmiar ekranu wpływa ujemnie na możliwość oceny głębi i złapanie odpowiedniej perspektywy, więc często zdarza się tak, że zasysamy ducha za wysoko lub za nisko.W walce może wspomóc nas drugi gracz, kierujący Gooigim, klonem Luigiego, utworzonym z zielonej, szlamistej mazi. Ponownie – przy tak małym ekranie każda kolejna kręcąca się pod nogami postać tylko komplikuje rozgrywkę, a i sama gra nie jest aż tak wymagająca, żeby obecność drugiego gracza była niezbędna. Ot, można spróbować na chwilę i puścić w niepamięć. Remaster dodaje również tryb Boss Rush, w którym zmierzyć się można z wcześniej pokonanymi duchami. Wszystko po to, by zebrać więcej kasy na odpicowanie posiadłości.Orientację w tym zawiłym, pełnym przejść domostwie ułatwi podręczna mapa, sprytnie wpisana w dotykowy ekran 3DS-a. Dzięki temu zabiegowi możemy sprawniej planować trasę i unikniemy nadprogramowych starć z wrednymi duchami. Nie trzeba już wywoływać menu konsoli, by namierzyć interesujące nas miejsce.Podejrzewam, że ci, którzy z rozrzewnieniem wracają wspomnieniami do Gamecubowej wersji, a w wyniku różnych splotów okoliczności potracili swoje "kosteczki", z chęcią powrócą do wersji 3DS-owej, by odświeżyć sobie ten tytuł. Natomiast ci, którzy dopiero zwracają swój wzrok w kierunku serii, powinni wybrać znacznie dłuższelub poczekać na nadchodzącą na Switcha trzecią część. Pomimo swojego uroku, pierwsze przygody Luigiego nie przekonały mnie do siebie. Frustrujące sterowanie i fabuła wystarczająca na pięć, w porywach siedem godzin sprawiły, że raczej nie będę miała ochoty wracać do tego tytułu w przyszłości. Tym bardziej odblokowanie trudniejszej wersji posiadłości po pierwszym skończeniu gry. To, co zrewolucjonizowało rynek w przeszłości, ma niepewne szanse na przyciągnięcie do siebie coraz bardziej wybrednych i marudnych graczy. Jestem tego niezbitym dowodem.