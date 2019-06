Przeciętny, słaby, zły

Zły film złemu filmowi nierówny. Niektóre bawią stężeniem nieporadnej inscenizacji, karykaturalnego aktorstwa i absurdalnej fabuły. Obok nich jest grupa tytułów nudnych, irytujących czy nieangażujących, które dodatkowe punkty tracą za nieudolną próbę podjęcia ważnego tematu. Nietrudno zgadnąć, do której kategorii zalicza się Denijala Hasanovica , która dwie edycje wstecz oficjalnie walczyła o Złote Lwy w konkursie głównym w Gdyni, a w kuluarach ubiegała się o miano największej pomyłki festiwalu.Koprodukcja polsko-chorwacko-bośniacka opowiada o tytułowej Catalinie (debiutantka Andrea Otalvaro ), kolumbijskiej studentce prawa, która po pięciu latach spędzonych w Paryżu i odrzuceniu wniosku o przedłużenie wizy przylatuje do Sarajewa. Badania naukowe w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla Jugosławii mają jej pomóc w przygotowaniach do pracy doktorskiej, ale i przekonaniu francuskich władz o swojej wartości. Wraz z brakiem pozwolenia na dostęp do archiwum bośniackiej instytucji na drodze Cataliny pojawia się tłumaczka Nada ( Lana Baric ), do której mieszkania wprowadza się zdesperowana dziewczyna.usilnie pretenduje do miana ambitnego kina artystyczno-festiwalowego, stąd zapewne eksperymenty Bogumiła Godfrejówa z kompozycją kadru, wypełnionego brzydotą, biedą i powszechną beznadzieją, przełamywanymi okazjonalnie przebłyskami nadziei. Już od sceny inicjalnej, rozgrywającej się na lotnisku, rzuca się fabularne kłody pod nogi wycofanej, zdystansowanej Cataliny. Poniżająca kontrola osobista, wyrzucenie z mieszkania, brak pracy dla gorszego sortu native speakera hiszpańskiego (bo z Ameryki Południowej, a nie pożądanej Hiszpanii); nawet siatka z owocami musi rozerwać się właśnie w rękach bohaterki. Mentalne samobiczowanie i wygodne w gruncie rzeczy ustawianie w pozycji ofiary sprawia, iż Catalina, stając się z czasem intruzem w życiu przyjaciółki, zostaje zdominowana na ekranie przez ciekawszą, bardziej złożoną postać Nady.Wraz z przeniesieniem uwagi na kobietę borykającą się z kompleksami wynikającymi z wiejskiego pochodzenia i bycia "tą drugą" dla ukochanego (polski akcent w koprodukcji – Andrzej Chyra ) oraz problemem nieprzepracowanej traumy, kamera przestaje skupiać się jedynie na twarzy Cataliny, która wcześniej była punktem odniesienia dla prezentowanego świata. Wracający po dwunastu latach do reżyserii Hasanovic , który schronił się w łódzkiej filmówce podczas wojny w Bośni, skupia się na trzech zagubionych jednostkach: kolumbijskiej imigrantce, rozdartej i nieszczęśliwej kobiecie oraz przymusowo wysiedlonym w ’68 polskim Żydzie. Wpróbuje opowiedzieć jednocześnie o wciąż niestępionym bólu po stracie członka rodziny na froncie, poczuciu wykluczenia, wykorzenieniu, nieudanej próbie znalezienia swojego miejsca w świecie, bezcelowości starań. Być może właśnie nadmiar tematów sprawia, że żaden z nich ostatecznie nie wybrzmiewa, a sedno sprawy wciąż gdzieś umyka. Nawet mocne sceny, takie jak próba wyznania kobiety-ofiary, giną wśród mielizn emocjonalnych i śledzenia nieangażujących losów niewzbudzających szczególnej sympatii postaci. Istnieje jednak pytanie, które łączy miotających się życiowo bohaterów i widzów wychodzących z kina po seansie: jaki w tym sens?