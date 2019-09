Rodzina od kuchni

W recenzjach ostatnich filmów Atoma Egoyana powtarza się zarzut, że reżyser zdradził kino artystyczne, wdając się w pechowy romans z mainstreamem. Tych, którzy z rozrzewnieniem wspominają kanadyjskiego reżysera z czasów, powinna więc ucieszyć informacja, iż w najnowszym dziele próbuje on powrócić na stare śmieci. Wzrazu porozrzucane fabularne klocki zaczynają się układać w opowieść o wspomnieniach rzucających długi cień na życie bohaterów. To także portret niezwykle silnej choć naznaczonej rozczarowaniami więzi rodzinnej, której nie jest w stanie przerwać nawet śmierć.Spoilerofobów uspokajam: o tym, że grany przez Davida Thewlisa inspektor sanepidu Jim odszedł na wieczny spoczynek, dowiadujemy się już w pierwszej scenie, gdy jego córka Veronica ( Laysla De Oliveira ) odwiedza proboszcza ( Luke Wilson ) z zamiarem ustalenia szczegółów pogrzebu. Pogawędka z duchownym szybko zamienia się w sesję terapeutyczną. Historia, którą bohaterka ma do opowiedzenia, zaczyna się dwie dekady wcześniej w mieszkaniu nauczycielki muzyki, Alicii ( Sochi Fried ).Czego w tym filmie nie ma! Seksting, pozamałżeński romans, śmiertelna choroba, tragiczny w skutkach pożar, samobójstwo, więzienie, szczurze kupy w restauracyjnej kuchni i królicze uszy w panierce smażone na głębokim tłuszczu – wystarczyłoby tego na kilkadziesiąt odcinkówi i co najmniej jedną odsłonę. O dziwo, wnagromadzenie nieszczęść nie razi jednak aż tak bardzo. Zrządzenia losu dostarczają Egoyanowi budulca do stworzenia wciągającej, nielinearnej narracji, rozegranej na styku kina obyczajowego oraz psychologicznego dreszczowca. Fani bez problemu wyłowią z niej motywy towarzyszące autorowiod początku kariery. Wkreśli on obraz świata, w którym bohaterowie z własnej woli skazują się na samotność, a technologie mają wpływ na relacje między ludźmi oraz ich postrzeganie rzeczywistości.Choć reżyser bierze na warsztat tematy wagi ciężkiej, seans jego filmu nie zamienia się ostatecznie w operację na otwartych nerwach widza. Duża w tym zasługa lekko absurdalnego humoru, którym przesyconych jest wiele scen. Szczególnie zabawnie wypadają momenty, w których Jim odwiedza kolejne (prowadzone zazwyczaj przez imigrantów) restauracje i niczym perfekcyjna pani domu poddaje je szczegółowej kontroli. Przeprowadza test białej rękawiczki, sprawdza temperaturę czekającego na przyrządzenie mięsa, wdaje się w dyskusje z podenerwowanymi właścicielami. Bohater – w życiu zawodowym nieubłagany i metodyczny – po odłożeniu do szuflady inspektorskiej legitymacji zamienia się w melancholika rozpamiętującego przeszłość nad kolejnymi kieliszkami wina.– słyszy w pewnym momencie Jim z ust swojej córki. W filmie Egoyana miłość i wrogość idą ze sobą pod rękę, a rodzina okazuje się w równym stopniu siedliskiem traum, co nieskruszoną opoką. Nieważne, co się stanie, Jim zawsze będzie tytułowym gościem honorowym w sercu Veroniki.