Kwiecień-cierpień

"To nie jest taki film, na który każdy zawsze będzie miał ochotę", mówi znajomy po seansie " April ". "Raczej nikt nigdy nie będzie miał na niego ochoty", odpowiadam. Podczas pokazu prasowego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji widzowie wychodzili z sali jakby chętniej i liczniej niż z innych filmów konkursowych. I to pomimo faktu, że reżyserka Dea Kulumbegashvili od pierwszych minut przygotowuje nas, że #będzieźle. Film otwierają bowiem aż trzy sceny, mające za zadanie – jak to się mówi po angielsku – "przeczyścić paletę" (czytaj: odstraszyć nieprzygotowanych). Najpierw enigmatyczne ujęcie drepczącej w mroku upiornej sylwetki, potem długi mastershot z punktu widzenia osoby dyszącej w jakimś leśnym bagnie, wreszcie realistyczna scena porodu nakręcona tak, żeby Wszystko Było Widać. W dalszej części filmu czeka nas jeszcze (między innymi) rozgrywający się w czasie rzeczywistym zabieg aborcji. Gruziński arthouse na całego. A teraz najlepsze: podobało mi się.Dziwię się o tyle, że z reguły bywam uczulony na podobne postradzieckie czarnowidztwo: filmy o tym, że jest brudno, brzydko i bez wyjścia, mentalna Rosja, materialna bieda i metafizyczny gnój. Znajomi, którym " April " nie przypadł do gustu, oskarżają zresztą Kulumbegashvili o festiwalowy koniunkturalizm: terroryzowanie widza do uległości drastycznym tematem i równie drastycznym stylem. Jedna koleżanka zaserwowała reżyserce nokaut, ogłaszając, że podczas seansu czuła się jak na Nowych Horyzontach A.D. 2007 – oczywiście nie w dobry sposób. Rozumiem te głosy o tyle, że sam miałem podobne odczucia przy debiucie Gruzinki, " Początku " (2020). Widziałem tam sprawny-ale-jednak zbiór arthouse’owych klisz: "klinicznie" statyczną kamerę, opowieść o systemowej opresji, sceny seksu w jakimś błocie. " April " oczywiście zaprasza podobne zarzuty. Kulumbegashvili przełamuje jednak monotematyczną manierę, przeformatowując sposób swojego widzowskiego doświadczania.W centrum filmu mamy konflikt, jaki mógłby wziąć na warsztat któryś z reżyserów rumuńskiej nowej fali. Noworodek umiera podczas rozwiązania i władze szpitala wszczynają dochodzenie mające ustalić, czy popełniono błąd w sztuce lekarskiej. Położna Nina ( Ia Sukhitashvili ), która odbierała poród, zostaje postawiona w dwójnasób niewygodnej sytuacji: pod lupą inspekcji może bowiem wyjść na jaw, że w lokalnych wsiach przeprowadza pokątnie zabiegi aborcji. Cristian Mungiu czy inny Cristi Puiu zrobiliby z tego zwarty scenariuszowo naturalistyczny moralitet o kleszczach opresyjnego systemu. Kulumbegashvili tymczasem proponuje coś na kształt filmowego ekspresjonizmu – czy wręcz brutalizmu (zabawne więc, że w weneckim konkursie przyszło jej rywalizować z " Brutalistą ").Są niby w " April " klasycznie zdramatyzowane sceny międzyludzkich konfrontacji, ale aktorzy grają je w alienującym zwolnionym tempie: słowa zawisają w powietrzu ciężkie jak ołów, a długie pauzy między kolejnymi linijkami aż kłują w uszy. Instytucjonalne realia są tu z kolei potraktowane raczej niczym okoliczność przyrody do doświadczenia niż problem polityczny do rozważenia (zgodzę się, że to ujęcie cokolwiek dyskusyjne). Wiele mówi jednak rzut oka na artystycznych opiekunów gruzińskiej reżyserki: producentem " Początku " był Carlos Reygadas , " April " wyprodukował zaś Luca Guadagnino Z jednym i drugim łączy Kulumbegashvili skłonność do stylistycznej brawury, do myślenia raczej formą niż funkcją – chociaż nie do tego stopnia, żeby jej reżyserskie decyzje nie generowały sensów. Autorka jednak zdecydowanie stawia doświadczenie przed storytellingiem. "April" to przecież film, który przede wszystkim się widzi, słyszy i czuje – niekoniecznie rozumie. Nawet język dialogów jest tu raczej fakturą. Jeśli oczekujemy od kina, że powie nam coś o świecie, taka – dajmy na to – scena ogłoszenia medycznego werdyktu jak najbardziej to robi. Barokowy żargon medyczny zostaje w niej zdemaskowany jako sprawne narzędzie egzekwowania (władzy) i egzekucji: jako bacik do pacyfikowania pariasów systemu. Ale wielosylabowa lekarska terminologia u Kulumbegashvili to też po prostu – a może przede wszystkim – ekspresyjny ciąg dźwięków: papier ścierny dla widzowskich uszu.Najciekawszym chwytem stylistycznym filmu jest szereg ujęć, które początkowo wydają się odzwierciedlać punkt widzenia Niny. To jednak POV-nie-POV: kamera zmienia się tu w coś na kształt pola siłowego bohaterki, jej własną wyczuloną na ambient świata przedstawionego sferę. Efekt jest paradoksalny: na poły immersyjny i dystansujący. Przypomina też trochę gry z przestrzenią pozakadrową, jakie prowadził w swoich filmach Grzegorz Królikiewicz Kulumbegashvili nieustannie spienięża napięcie, między tym, co widać, a czego nie widać w kadrze. W ten sposób kamera – niby będąc bohaterką, ale nie do końca – wskazuje granicę możliwości zapośredniczenia czyjegoś doświadczenia. Stawia nas w miejscu Niny, zarazem burząc iluzję, że patrzymy jej oczami.Nie może to nie generować znaczeń – zwłaszcza w kontekście wyjściowego tematu. Filmy o przerywaniu ciąży gładko dzielą się na dwa typy: te przeciw i resztę. Proszę więc zaprotokołować, że " April " nie jest filmem przeciw. Jasne, Kulumbegashvili bezlitośnie sprawozdaje traumatyczność samego zabiegu. Ale sprawozdaje też cały szereg uwarunkowań – ekonomicznych, genderowych, religijnych, rodzinnych – które aborcję poprzedzają, otaczają, a czasem wręcz wymuszają; uwarunkowań nieraz dużo bardziej traumatycznych od samego zabiegu. Testowanie granicy filmowej – dosłownie: kamerowej – empatii służy więc za podkładkę dla rozmowy o tym, kto i kiedy może podjąć decyzję "usuwać czy nie usuwać". Dyskusja o aborcji nie jest tu bowiem dyskusją o początku życia, tylko dyskusją o jakości życia. Tę zaś weryfikujemy na drodze empatii – patrząc. Kto ma pierwszeństwie cierpienia? Czyj ból jest ważniejszy i wymaga interwencji w pierwszej kolejności?W " April " słowa "ból" i "życie" funkcjonują prawie jak synonimy, bo granice między jednym a drugim są tu dość cienkie. Kulumbegashvili rozpina świat przedstawiony między biegunami: z jednej strony malownicze ujęcia kwiecistej łąki i majestatycznego nieba, z drugiej – zabłocone bezdroża i groźne błyskawice na horyzoncie. Gdzie wzrok nie sięga – wiejska sielanka. Na horyzoncie jednak – klatka górskich szczytów. Stąd też ów " April ": tytułowy kwiecień jest miesiącem rozkwitu, ale rozkwit, płodność, to też seksualność z jej mrocznymi zakamarkami. W filmie powracają sceny, w których Nina jeździ nocą samochodem, szukając przygodnego seksu, prowokując niebezpieczne sytuacje z udziałem spotkanych przy drodze nieznajomych mężczyzn. Któregoś razu szuka partnera na krowim targu, znacząco: targu zwierząt hodowanych na mięcho. W końcu nad nią również wisi widmo kaźni – wydaje się przecież kwestią czasu, zanim złapią ją na gorącym uczynku. Nina, męczennica i masochistka zarazem, autodestrukcyjna altruistka. Powtórzę: granice są tu cienkie.Zupełnie niespodziewanie trzeszczy nawet granica między kinem nowohoryzontowym a kinem gatunkowym. Da się przecież obejrzeć " April " jako… horror. Mamy tu wszak regularne sceny gore – nawet jeśli to "tylko" krwawa rzeźnia rutynowych medycznych zabiegów. Mamy też powracającą, groteskowo postarzałą, zdeformowaną kobietę-stwora, z pergaminową skórą, wadliwą sylwetką i twarzą-bez-twarzy. Czy tak widzi siebie sama Nina? Ktoś powie o niej – zombie. Ktoś inny nazwie ją wampirzycą, która wysysa krew maciczną. Horror, tak czy inaczej. A czy to horror aborcji czy horror niedostępności aborcji? Horror Gruzji czy horror egzystencji? Horror czy horror nowohoryzontowego kina? A to już zależy, czy wyszliście z seansu.