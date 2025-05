Reglamentacja rodzicielstwa

Elizabeth Olsen Augenschein Filmproduktion

Number 9 Films

Project Infinity

ShivHans Pictures

Tiki Tane Pictures Alicia Vikander Augenschein Filmproduktion

Number 9 Films

Project Infinity

ShivHans Pictures

Tiki Tane Pictures Himesh Patel Augenschein Filmproduktion

Number 9 Films

Project Infinity

ShivHans Pictures

Tiki Tane Pictures



Alicia Vikander, Elizabeth Olsen Augenschein Filmproduktion

Number 9 Films

Project Infinity

ShivHans Pictures

Tiki Tane Pictures

Z jednej strony dzika, niebezpieczna, inwazyjna natura, z drugiej – przepięknie zaprojektowany dom będący mieszanką klasyki i futuryzmu. Gdzieś pomiędzy tym wszystkim tłumione przez lata emocje i pytania o najbardziej podstawowe prawa człowieka. " Ewaluacja ", niepozorny pełnometrażowy debiut Fleur Fortuné , znanej do tej pory z wizjonerskich teledysków, to kawał mięsistego kina, zarówno na niwie wizualnej, jak i fabularnej.Nie sposób zliczyć ile widzieliśmy już w kinie dystopijnych wizji przyszłości, także tych wynikających z katastrofy klimatycznej/ekologicznej. Właśnie z tego rodzaju apokalipsą mamy do czynienia w " E waluacji – głównych bohaterów, Mię ( Elizabeth Olsen ) i Aaryana ( Himesh Patel ), poznajemy, gdy żyją w domu na odludziu, gdzieś nad skalistym brzegiem morza. Są naukowcami – on pracuje nad sztuczną inteligencją, ona jest botaniczką, która w swojej szklarni próbuje odtworzyć utracony przez ludzkość ekosystem. Dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy należą do uprzywilejowanej warstwy postapokaliptycznego społeczeństwa – stąd imponujący dom wyposażony w najnowsze zdobycze technologii, a także chroniąca budynek i przylegający doń teren kopuła zapewniająca komfort niezakłócony szalejącymi wokół anomaliami meteorologicznymi. Jest jednak coś, czego uprzywilejowane małżeństwo – przynajmniej na razie – mieć nie może: potomstwo. Nie dlatego, że są biologicznie niezdolni do poczęcia dziecka, lecz dlatego, że w tym nowym świecie rodzicielstwo jest luksusem ściśle reglamentowanym.Tytułowa ewaluacja to proces oceny kandydatów na rodziców, prowadzony przez siedem dni w miejscu zamieszkania osób ewaluowanych. Pewnego dnia w domu Mii i Aaryana zjawia się asesorka Virginia ( Alicia Vikander ), która ma za zadanie bacznie obserwować każdy ruch potencjalnych rodziców –każdy. Obecność Virginii jest oczywiście ogromnym stresem dla pary głównych bohaterów, także ze względu na zaskakujące, niekiedy nawet kontrowersyjne metody asesorki będące skrajnym naruszeniem prywatności młodego małżeństwa. Z czasem ewaluacja przeradza się w coś w rodzaju eksperymentu psychologicznego – bohaterowie zmuszeni są do skonfrontowania się z własnymi przekonaniami i traumami, na jaw wychodzą długo skrywane tajemnice, a uczucie łączące Mię i Aaryana poddane zostaje poważnej próbie. Poprzez te psychologiczne próby twórcy " Ewaluacji " zadają także pytanie o podstawowe prawa człowieka: do uprawiania seksu, rozmnażania się, posiadania dzieci, wnuków… Film Fleur Fortuné zazwyczaj zadaje te pytania nie bezpośrednio, choć w jednej ze scen twórcy nieco zapędzili się z dosłownością – gdy poznajemy więcej szczegółów na temat wydarzeń, które doprowadziły planetę do obecnego stanu, z ust bohaterów słyszymy wypowiedzi niczym z vademecum ekoaktywisty. Nie jest to może grzech ciężki, ale w porównaniu z unikającą dosłowności resztą filmu ta konkretna sekwencja odrobinę razi.W jednym z wywiadów Elizabeth Olsen mówiła o reżyserce " Ewaluacji ", że zarówno w procesie twórczym, jak i odbiorczym Fortuné stosuje tzw. "filtr Fleur ". I trudno nie przyznać aktorce racji, oglądając niesamowity świat stworzony na potrzeby filmu, odurzający barwami, kontrastami i niekonwencjonalnymi konceptami realizacyjnymi. Wnętrza domu Mii i Aaryana zachwyciłyby niejednego topowego projektanta wnętrz, za co brawa należą się przede wszystkim zespołowi dowodzonemu przez scenografa Jana Houllevigue’a , a na uwagę zasługują też kadrowanie i przepiękne zdjęcia doświadczonego duńskiego operatora Magnusa Nordenhofa Jøncka . Sposób, w jaki Fortuné wykorzystuje przestrzeń, by budować napięcia między bohaterami, a także konfrontować ich z ich własnymi ograniczeniami, pokazuje, że mamy do czynienia z prawdziwie nieszablonową twórczynią. " Ewaluacja " to debiut, który znakomicie rozwija dotychczasowe wizualne zainteresowania Fortuné , będąc zarazem krokiem naprzód w zakresie budowania postaci i narracji.Niewiele zabrakło, by " Ewaluację " można było określić mianem dzieła znakomitego, ale ze względu na brak rozbudowania istotnych, jak się wydaje, wątków fabularnych (jak choćby relacja Mii z matką), a także kilka narracyjnych uproszczeń debiut Fleur Fortuné pozostaje po prostu dobrą, solidną produkcją o niebanalnej oprawie wizualnej. Mimo pewnych niedociągnięć, na trudnym gruncie postapokaliptycznego sci-fi " Ewaluacji " udaje się coś, co udaje się bardzo nielicznym: być powiewem świeżości.