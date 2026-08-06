Recenzja filmu Kvinde ukendt (2026) Kvinde ukendt (2026) May el-Toukhy Mathilde Arcel Carsten Bjørnlund

Szkarłatna litera

Posępny ton filmu uwypukla jego forma: absolutnie zdyscyplinowana, chłodna, minimalistyczna. Klimat i tematyka filmu przywołują skojarzenia z "Dziewczyną z igłą" Magnusa von Horna.