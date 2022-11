Chaos jest w nas

Reiner Bajo



Na front! W imię Boga. Na front! Za Honor. Na front! Za Ojczyznę. Osiemnastoletni Paul ( Felix Kammerer ) na przekór rodzicom, ale uległy narodowej agitce zgłasza się do punktu poborowego. Obrona kraju, w towarzystwie przyjaciół, to moralny obowiązek i szansa na ponadczasową chwałę. Choć może chodzić o coś bardziej osobistego: spełnienie patriotycznego marzenia. Nastanie poranek i dzwonki na przerwę zastąpi huk artyleryjskich pocisków, a menu szkolnej stołówki wyprze papka z cebuli i dziurawego buta. Prolog " Na Zachodzie bez zmian " wyraża upiorność propagandy, ale jeszcze boleśniejsza jest bezwzględność wojennej machiny, wyciskającej do ostatniej kropli zasoby ludzkie. Reżyser, Edward Berger , zaczyna swój film od zjawiskowej dygresji: nie tyle o służbie żołnierza, ale o noszonym przez niego mundurze. Na miejsce szeregowca X przyjdzie bowiem szeregowiec Y: świadczą o tym długie kolejki rekrutów. Większym problemem są zapasy wojskowych uniformów. To o nie trzeba więc dbać w pierwszej kolejności. Nośna anegdota o pierwszeństwie rzeczy nad ludzkim życiem. Jeśli wypatrujecie w kinie popisów sztuki opowiadania, to konkretny jej przykład dostaniecie już w samym otwarciu.Zamglona i okryta zwłokami ziemia niczyja między stacjonującymi w okopach niemieckimi i francuskimi wojskami to powracający plan totalny. Twórcy " Na Zachodzie bez zmian " sięgają po ten obraz często, ale zyskują jeszcze więcej, gdy zwracają uwagę na detale. Znalezione gdzieś w błocie okulary szkolnego kolegi, chusta od ukochanej, listy od narzeczonej czy wiszące na szyjach nieśmiertelniki. Dla Bergera te przedmioty nabierają rangi symbolów, stają się nośnikami filmowej dramaturgii. Z anonimowej grupy wydobywają jednostki, a niesłabnącą aurę grozy mogą przełamać odrobiną nadziei.Nad oszczędną muzyczną aranżacją w " Na Zachodzie bez zmian " wybija się jeden przewodni motyw: ciężki i przygnębiający, a za sprawą elektronicznego brzmienia, nie kojarzący się z drugą dekadą XX wieku. To raczej krzyk z odległej przyszłości. Cierpienie ciała, głód i bezsens sytuacji szybko demobilizują towarzyszy broni. Widok pourywanych kończyn, roztrzaskanych głów, śmiertelnych krwotoków, zdesperowanych samobójców to okrutna codzienność. Sekwencje bitew niejednokrotnie brutalnością równają do poziomu " Szeregowca Ryana ", a szczególnym technicznym osiągnięciem jest fragment z drugiej połowy filmu, gdy francuska armia przeprowadza atak z udziałem czołgów i miotaczy ognia. Rzeź, dominacja i popłoch. Zamęt wydarzeń spleciony z pełną inscenizacyjną kontrolą. Na realizacyjny sukces pracują zamiennie dynamiczny montaż i majestatyczne pasy kamery. Tak właśnie " Na Zachodzie bez zmian " zapisuje się na kartach historii kina wojennego.Operator James Friend sięga czasami po spokojniejszą kompozycję i plastyczność kojarzoną choćby z " 1917 Sama Mendesa . Ta estetyka przypominać może też " Zjawę " ze zdjęciami Emmanuela Lubezkiego , korzystającego z żabiej perspektywy, szerokokątnych kadrów, wyrażających głuchą na ludzkie okrucieństwo naturę. To ona przetrwa i się odrodzi. My najchętniej wyrznęlibyśmy się do ostatniego. Możliwe jednak, że w najboleśniejszą bezradność i obłęd wprowadza kilka mentalnie destrukcyjnych, granicznych momentów. Wtedy na przykład gdy Paul, targany instynktem samoobrony albo mieszanką adrenaliny i gniewu, ma czas spojrzeć swojemu przeciwnikowi w oczy, zanim ostatecznie zgasi w nich promyk życia. Chaos jest w nas. To, niezależnie od epoki, pozostaje bez zmian.Film Bergera ma również spore pokłady melancholii i zadumy. Ponury, dekadencki klimat wynika z wpisanej w krajobraz I wojny światowej statyczności i utrzymywania pozycji. Żołnierze beznadziejnie mokną w okopach, linia frontu nie rusza się nawet o centymetr. Pozostaje bezczynność i wpatrywanie się w noc podczas niekończącej się warty. Nikt już nie pyta o cel tego wszystkiego. Ci, którzy wiedzieli, leżą od dawna w zbiorowych mogiłach.Na pierwszym planie rozpacz żołnierzy uwięzionych w labiryntach okopów, a na drugim niemiecka delegacja, pod przewodnictwem wrażliwego Matthiasa Erzbergera ( Daniel Brühl ), mknie w luksusowym pociągu na spotkanie w Campiègne, by negocjować warunki kapitulacji. Te same strony konfliktu, ale zupełnie inny świat. Reprezentujący francuską stronę marszałek Ferdinand Foch (Thibault De Montalembert) przed kolejną turą rozmów sprawdzi świeżość croissante'ów (szkoda, dwudniowe) gdy w tym samym czasie wycieńczeni szeregowcy kryją się przed ostrzałem w błotnym bajorze. W tego rodzaju kontrastowych zestawieniach wybrzmiewa antywojenny głos " Na Zachodzie bez zmian ". Edwarda Bergera , ideologicznie podążającego za powieścią Ericha Marii Remarque'a , nie interesuje, kto jest po jakiej stronie ani kto ma w tym konflikcie rację. To sprawa wtórna i odległa, wręcz absurdalna wobec skali pokoleniowej katastrofy. Po obu stronach znajdziemy wyłącznie zniszczenie i spaloną ziemię. Na Zachodzie bez zmian " traktuje o ofiarach złapanych na patetyczne hasełka o honorze i narodowej dumie. O cywilach siłą wciągniętych w tryby wojny. To nie oni ją rozpętali, ale pod groźbą kary za dezercję muszą oddać jej całych siebie, bronić nie swoich wartości i nie swoich interesów. O życiu i śmierci decydują panowie w białych rękawiczkach, popijający gorącą kawę, ogrzani żarem kominków. Dla nich bowiem, lej po bombie to tylko współrzędne na mapie.