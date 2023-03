Emocjonalny analfabetyzm

Bartosz Gelner Polski Instytut Sztuki Filmowej

Choć w " Pokoleniu Ikea " wszystko kręci się wokół seksu, film różni się od takich produkcji jak seria " 365 ", " Pokusa " czy " Heaven i Hel(l) ". Przybywa do nas z pewnością na tej samej erotycznej fali, ale jednak jest inny. W przypadku pełnometrażowego debiutu Dawida Grala mamy do czynienia z wyuzdanym, zagubionym narracyjnie rom-comem, którego główny bohater udaje przez większość filmu, że z romantyzmem mu całkowicie nie po drodze. Standard. Ale za to przez prawie cały seans – niby to z przymrużeniem oka, niby to trochę piętnując – normalizuje różnego typu przemocowe zachowania i słowa. Cytując autora literackiego pierwowzoru: "Seks to przecież próba władzy. Wchodzisz na ring (…)".Piotr C. alias "Czarny" – trzydziestoparoletni prawnik z Warszawy (bo jakby inaczej) – fetyszyzuje "seks alfabetyczny". Facet prowadzi nawet taki swój olschoolowy kajet, w którym skrupulatnie fakturuje swoje seksualne – przeważnie jednorazowe – podboje. Trochę tak jak w tej piosence zespołu Wilki (), pamiętacie? Choć – powiedzmy sobie szczerze – przy Piotrze C. Robert Gawliński rośnie nam do rangi niemalże Petrarki. "Spis cudzołożnic 2.0" Piotra C. to bardziej taki internetowy, taki w stylu(jedna dama jest 8/10, druga zaś 6/10, inna 4/10 itd.).Czarny oprowadza nas po współczesnym świecie randkowych aplikacji, tak jakby Tinder pojawił się na świecie wczoraj.pełną gębą. Film Grala zaczyna się zresztą taką pompatyczną sekwencją montażową z cyklu. Piotr z offu mówi nam w stylu Koterskiego "co jest pięć", na ekranie przewalają się – zazwyczaj orgazmujące – kobiety w różnym wieku (jakby inaczej, próbujemy być przecież tacy, nawet w "satynowym chlewie"), do tego ujęcia warszawskich wieżowców, a w tle całość jest groteskowo uszlachetniana przez "Bolero" Ravela. Pierwsza filmowa aluzja? Otwarcie " Manhattanu " (1979) Woody'ego Allena , pocztówkowa sekwencja nowojorska. Czemu mnie to nie dziwi?Zrozumcie mnie dobrze: to nie jest tak, że Dawid Gral nic nie umie. Widać, że reżyser starał się pierwowzór literacki na swój debiutancki ekran trochę "naprostować". Ale "Z pustego i Salomon nie naleje". Gral gra z widownią na dwa fronty. Z jednej strony, niby to piętnuje ultra-seksistowskie, mizoginiczne poczynania swojego protagonisty, z drugiej zaś – całkowicie w nich tonie. I tak pod dyktando tego szamocącego się, schizofrenicznego dwutaktu – przypominającego właściwierelację Czarnego z jedyną bliską mu osobą (prócz matki i przyjaciela Koguta), czyli Olgą – mierzona jest cała narracja filmu. I nawet bardziej niż złość, rozczarowanie, wzruszenie, po seansie " Pokolenia Ikea " – ku mojemu zdziwieniu, przyznam szczerze – czułam się potwornie, do bólu, zmęczona.Zmęczyłam się staniem obok tego świata, do którego najpierw się mnie ochoczo zaprasza (wręcz siłą rwie, podstępem), a potem wykopuje (trochę tak jak w tym epizodzie z dziewczyną z klubu, bodaj Aleksandrą, która według Czarnego nie bardzo umie w fellatio). Obok tych marionetkowych postaci, którym – nie powiem – czasem zdarza się stać obok prawdziwych ludzi (szczególnie granej przez Michalinę Olszańską Oldze). Życie millenialsów w ujęciu Piotr C.? Ciągła impreza podszyta moralnym kacem. Przyjemność jako towar (kolejny towar, kolejna szafka z Ikei?), a w naszym obowiązku leży jej konsumpcja. Skoro możemy mieć od świata na każdym kroku wszystko, w zasadzie… nie otrzymujemy niczego. Mało tego – nie potrafimy już określić tego, co autentyczne w zalewie kopii i cieni. Skoro trudno nam żyć "poza zasadą przyjemności", godzimy się ze spuszczoną głową na pozór, fikcję i syntetyczne orgazmy.Technologia może nas popychać w kosmos,, ale dalej działamy, kochamy, cierpimy popychani przez mity, które bardziej niż do Tindera, odsyłają nas do Homera. Nikt nie potrafi pozbyć się tego bagażu. I nie chodzi o to, aby się go pozbywać. Ale z pewnością niczego nas nie uczy (i nie nauczy) – filmowa, a tym bardziej literacka – wersja " Pokolenia Ikea ". Choć Czarny tak bardzo fetyszyzuje alfabet, sam jest emocjonalnym analfabetą. Przekaz dotarł, tylko czemu takim medium?