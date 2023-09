Kino butikowe

Podoba mi się to małe, "butikowe" – jak lubię je nazywać – kino Sofii Coppoli . Zawsze stylowo, kilkoma kreskami potrafi zarysować postaci, wytworzyć nastrój, naświetlić problem – nawet jeśli jest to zazwyczaj problem "pierwszego świata", co także wydaje mi się szczere. O czym innym bowiem, jako znane nepo baby, miałaby opowiadać, by brzmieć wiarygodnie? W " Priscilli " znów znajdziemy ulubione motywy autorki " Między słowami ", " Somewhere. Między miejscami " czy " Bling Ring " – dojrzewanie nastolatki, życie w cieniu ważniejszych figur, uwięzienie w złotej klatce. Pojawi się nawet sam butik – gdy Priscilla Presley, której portret Coppola tu tworzy, zamarzy, by jednak znaleźć jakąś pracę, będzie to pierwsze miejsce, które przyjdzie jej głowy."Priscilli" najbliżej jednak do " Marii Antoniny ", której bohaterka również została "sprzedana" na dwór – tam króla Francji, tu króla rock’n’rolla. Jest tu podobna wystawność i metraż, choć brakuje punkowej energii obecnej w biografii skróconej o głowę miłośniczki ciasteczek. Jak widać, ta sama metoda nie zawsze przynosi analogiczne rezultaty, choć i tu Coppola swobodnie poczyna sobie z realiami historycznymi, próbując ubrać je we własną wrażliwość i gust: a to umieszczając na ścieżce dźwiękowej ulubione kawałki (nie tylko Elvisa – jest nawet Dolly Parton ), a to pozwalając bohaterom tripować na kwasie czy przytulać się z zakonnicami. To jednak nieliczne wisienki na dość mdłym torcie. Przez większość bowiem seansu jej Priscilla ( Cailee Spaeny ) snuje się niemrawo po domu – najpierw rodziców, później Elvisa.Rozumiem, że reżyserka ukazać w ten sposób chciała, że namaszczona przez "króla" na swą oblubienicę nastolatka nigdy nie miała szans na "własny pokój" – jak wiele kobiet jej pokolenia, pokoleń wcześniejszych, a pewnie i tych współczesnych. Myśl tę można by wyrazić jednak w zdecydowanie bardziej ekonomiczny sposób. Zamiast tego dostajemy coś na kształt rozwleczonego do prawie dwóch godzin teledysku Lany Del Rey . Całość zaczyna się w 1959 roku, kiedy Presley ( Jacob Elordi ) odbywał, szeroko relacjonowaną przez ówczesną prasę, służbę wojskową w Niemczech Zachodnich. W tej samej bazie służył niejaki Paul Beaulieu, ojciec 14-letniej wówczas (sic!) Priscilli. Mimo różnicy wieku muzyk wybrał właśnie ją, choć na początku związek miał charakter platoniczny. Bardziej niż o seks, w relacji tej chodziło o przyuczanie do roli posłusznej żony. Przynajmniej tak chce film, oparty na wspomnieniach samej Presley, która promowała go nawet podczas premiery w Wenecji.Trudno zrozumieć, co dorosły mężczyzna zobaczył w tej dziewczynce, bo Coppola filmuje ją głównie, gdy nudzi się na lekcjach, rysuje serduszka w zeszycie albo poprawia makijaż. Oczywiste jest natomiast, dlaczego Priscilla zakochała się w Elvisie – wówczas kochał go cały świat. Miłość jednak potrafi być pułapką; miłość to może zresztą – sugeruje Coppola – za duże tu słowo. Czy lepiej byłoby powiedzieć: urok, tresura, uzależnienie? Obserwujemy dryfowanie tego związku między tymi biegunami. Od uwiedzenia i przekabacenia rodziców przez przeprowadzkę po ślub i narodziny dziecka. Niby klasyka (faktycznie trochę wieje nudą), ale pojawia się i odrobina pikanterii, wprowadzanej przez kolejne romanse Elvisa czy namiętności – bardziej do narkotyków niż do siebie nawzajem.Jak historia się kończy, wiemy doskonale, bo żywot Presleya należy do popkulturowego kanonu, ze świeżym apokryfem w postaci " Elvisa " o twarzy Austina Butlera . Nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale przynajmniej miał on polot i rozmach, którego tutaj brak. Niefortunny timing Coppoli, która rozpoczęła pracę nad scenariuszem niezależnie od produkcji Baza Luhrmanna jeszcze w pandemii, sprawia, że " Priscilla " wydaje się zaledwie do "Elvisa" przypisem. Ciekawym o tyle, że próbuje przenicować gwiazdorski biopic na herstorię; gorzej, że to próba nieudana. Bo oddając głos tej, która uznawana była jedynie za dekorację, za "paprotkę", trudno usłyszeć w nim coś ciekawego – film, wbrew intencjom zapewne, raczej potwierdza nieciekawy popkulturowy wizerunek bohaterki.Okrutnym zabiegiem wydaje mi się w tym kontekście zakończenie opowieści w momencie rozpadu związku złotej pary z Graceland. O ileż ciekawiej zobaczyć by było, co się stało później, już po emancypacji Priscilli. Jak trafiła na plan " Nagiej broni " i stała się ukochaną Franka Drebina vel Enrico Palazzo? Jaką teściową była dla Michaela Jacksona ? W końcu – jak wyglądała jej relacja z córką i z wnuczką, Riley Keough ? Tego się nie dowiemy, bo Copollę interesują bardziej kreacje i powłóczyste spojrzenia nieszczęśliwej królowej. Ale taka Priscilla zwyczajnie nie nadaje się na heroinę filmu – szczególnie tak długiego.