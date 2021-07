Przygody, które uczą

Disney

Disney

W ostatnim czasie w kinach pojawiło się sporo rewizjonistycznych baśni próbujących odświeżać formułę magicznych i kolorowych opowieści dla dzieci. Autorzy najnowszej animacji Disneya " Raya i ostatni smok " postanowili pójść pod prąd, tworząc oryginalną historię w tradycyjnym duchu. Ich film to klasyczna disnejowska produkcja, pełna niesamowitych przygód, barwnych postaci i łatwo przyswajalnych lekcji życia.Wraz z bohaterami animacji trafiamy do magicznego królestwa, w którym ludzie i smoki żyli niegdyś ze sobą w harmonii. Te czasy należą jednak do przeszłości. W kranie panują teraz tajemnicze monstra zamieniające ludzi w kamienne posągi. Wrogo nastawieni do siebie ocaleli żyją w rozproszonych enklawach, a po smokach pozostało jedynie wspomnienie i legenda głosząca, że oto gdzieś spotkać można tego ostatniego.Ogarnięta manią tej legendy tytułowa bohaterka Raya, odpowiedzialna w pewien sposób za obecną sytuację, przemierza więc pustkowia, wierząc, że ten ostatni smok naprawi całe zło. Kiedy dziewczyna odkrywa w końcu Sisu, będącą pływacką mistrzynią smoczycę, jej przygoda dopiero się rozpoczyna. Świat właśnie zyskał szansę, jakiej nie miał od wielu lat...Twórcy filmu " Raya i ostatni smok " muszą wierzyć w siłę prostoty. Zrealizowali bowiem film na bazie pozornie nieskomplikowanego schematu składającego się z naprzemiennych scen dynamicznych i sekwencji wytchnienia. Rozdziały "yang" są pełne akcji, brawurowych wyczynów i spektakularnych prezentacji nowych bohaterów, jak choćby gangu złodziei, któremu przewodzi sprytny bobas. Jest tu miejsce na pościgi, niezwykłe akty odwagi i zapierające dech wyczyny. A wszystko to zaprezentowane jest z werwą, która nie pozwoli nikomu usiedzieć spokojnie. Rozdziały "yin" są spokojniejsze. To czas introspekcji, wspomnień, skupienia się na emocjach, marzeniach, tęsknotach. To wtedy budowane są relacje między głównymi bohaterami. Te sceny są też okazją, by postacie mogły lepiej się poznać i zawiązać przyjaźnie.Taka struktura opowieści sprawia, że choć pełno jest tu zwariowanych przygód, to w żadnym momencie nie ma się poczucia, że fabuła jest pretekstowa. Dzięki możliwości spędzenia chwil sam na sam z bohaterami historia nabiera sensu, ciężaru, staje się bliższa widzom. Raya, Sisu i cała reszta ekipy pod koniec filmu staną się dla widzów kumplami, z którymi miło spędziło się czas.Jak każda klasyczna baśń tak i " Raya i ostatni smok " oferuje dzieciom czytelną lekcję życia. Można ją streścić w znanym powiedzeniu "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". W jej przekazywaniu twórcy również kierują się prostotą. Co wcale nie oznacza, że lekcja życia dominuje nad fabułą. W przeciwieństwie do wielu dydaktycznych produkcji, w których wszystko – bohaterowie i wydarzenia – są podporządkowane przesłaniu, tu mamy odwrotne podejście. Morał wypływa naturalnie z postaw i decyzji postaci, nie narzucając się im, nie ograniczając ich. Dzięki temu lekcja, którą przekazują twórcy, może być przyswajana w sposób naturalny, niejako przy okazji dobrej zabawy.Tym samym " Raya i ostatni smok " jest propozycją idealną dla całej rodziny. Klarowność i prostota opowieści oraz przekazu sprawiają, że dzieci nie będą miały problemu ze zrozumieniem, o co w filmie chodzi. Natomiast barwne bohaterki i pełne akcji przygody nie pozwolą im się nudzić. To ostatnie powinno przypaść do gustu również dorosłym. Akcja i humor zapewnią zaś rozrywkę osobom w każdym wieku. " Raya i ostatni smok " to mądra animacja, która przez zabawę przekazuje widzom warte pielęgnowania wartości.