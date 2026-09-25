Recenzja filmu Unabomber (2026) Unabomber (2026) Janus Metz Russell Crowe Jacob Tremblay

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Akademicka rozprawka ma swoje żelazne reguły. Weźmy pierwszy z brzegu temat. Na przykład „intelektualna formacja terrorysty (na przykładzie Theodora Kaczynskiego)”. Rozpoczynamy od tezy: