A świstak siedzi i zabija

Bethesda



Bethesda



Bethesda



"Czas niszczy wszystko" – pisał klasyk romantyzmu, choć raczej nie mógł sobie wyobrazić sztuki, której sednem będzie wieczne dreptanie po własnych śladach. W kinie pętla czasowa bywa metaforą egzystencjalnego marazmu i nieznośnej rutyny, daje też możliwość przeżywania w nieskończoność najsilniejszych uczuć. Co innego w grach wideo, gdzie zwykle służy za fundament opowieści o naturze elektronicznej rozrywki. Na papierze, " Deathloop " to funkowy " Dzień świstaka " na " Wyspie fantazji " skrzyżowany z " Johnem Wickiem ". W rzeczywistości to kolejna po niedawnych " Returnal " i " Twelve Minutes " metaopowieść o grach wideo jako sztuce manipulacji czasem.Żyj, zabijaj, umieraj, powtórz. Schemat znajomy, choć okoliczności przyrody nieco piękniejsze niż zazwyczaj – na wyspie Blackreef słońce pali na skwarek, fale fotogenicznie rozbijają się o brzeg, zaś pod rozświetlonym fajerwerkami nocnym niebem ktoś wyprawia dekadenckie imprezy. Czas okręca się tym razem wokół Colta – twardziela w skórzanej katanie i z niewyparzonym językiem, wyciągniętego wprost z kina blaxploitation. Facet ma ciężką rękę, grubą skórę, a także wiązankę "kurew" i "chujów" na każdą okazję, co przyda mu się w konfrontacji z Eternalistami – frakcją uzbrojonych w maczety i broń automatyczną zwolenników wiecznego powrotu. Jeśli w ciągu doby zdoła wysłać na łono Abrahama ośmiu Wizjonerów odpowiedzialnych za czasowe zawirowania, przerwie tytułową pętlę. Jeśli nie, będzie skazany na niekończący się poniedziałek. Czas, start!Odpowiedzialne za serię " Dishonored " francuskie studio Arkane przyzwyczaiło nas do formuły gry akcji, w której granica pomiędzy dziką brawurą a zimną precyzją jest ledwie zauważalna. " Deathloop " jest dzieckiem podobnej strategii artystycznej, choć struktura zabawy wydaje się nieco bardziej zwarta. Dzień Colta dzieli się na cztery pory, w trakcie których możemy odwiedzić cztery regiony wyspy. W każdym z nich znajdziemy Wizjonerów – oszalałych naukowców, pretensjonalnych artystów i sadystycznych watażków – lecz z początku wyeliminowanie ich w ciągu dwudziestu czterech godzin jest niemożliwe. Zajęci są swoimi sprawami, a od socjalizacji wolą introwertyczne zabawy w warowniach, bunkrach i niestabilnych reaktorach nuklearnych. Nasze zadanie sprowadza się w dużej mierze do rozruszania atomów tego świata; odkrycia planów i motywacji Wizjonerów, ułożenia własnej przeszłości z rozsypanych puzzli; podążania za tropami głównymi i pobocznymi; słowem – do mrówczej detektywistycznej roboty, dzięki której nasze ofiary znajdą się o odpowiedniej porze w odpowiednim miejscu. Ktoś ma z kimś romans, ktoś inny karmi się resentymentem wobec kogoś, a jeszcze ktoś chciałby rzucić to wszystko w diabły i wyjechać w Bieszczady. Pętla pozwala na eksploatowanie rzeczonych słabości, zabijanie i umieranie w ramach wiekuistej rozgrzewki oraz metodyczne układanie choreografii finałowego baletu śmierci. Przewodniczką po tym świecie i zarazem główną antagonistką jest pyskata Julianna. Colt trwa z nią w ustawicznym krwawym sporze, a w wolnych chwilach rywalizują o berło króla komedii – ich dialog, rozpisany na fenomenalne głosy Jasona E. Kelly'ego i Oziomy Akaghy to krynica pierwszorzędnego humoru. W trybie gry wieloosobowej (póki co kiepsko zbalansowanym i stanowiącym raczej kwiatek do kożucha) wcielający się w Juliannę gracz może najechać linię czasową Colta, by uprzykrzyć mu życie i ograbić go z cennego ekwipunku. A że Colt może być w tym przypadku naszym dobrym kumplem, w " Deathloop " na pewno zakochają się ci, dla których największą nagrodą w grze wideo jest cudze nieszczęście.Zabawa w Sherlocka Holmesa to oczywiście jedynie preludium to bezkompromisowej i efektownej rzezi. Colt ma na wyposażeniu cały arsenał broni palnej, zestaw małego elektronika do hakowania wieżyczek i kamer przemysłowych, a także płytki nasycone energią czasowych anomalii (służące tu za magiczne moce, od niewidzialności przez teleportację po absorpcję obrażeń). Czas płynie jedynie pomiędzy konkretnymi porami dnia, a pojawiając się w określonej dzielnicy o danej porze, nie musimy nerwowo spoglądać na zegarek – dopiero gdy dobowy cykl dobiegnie końca, obudzimy się na tej samej plaży, z tą samą migreną. Znalezione w trakcie wypadów w teren giwery i fanty możemy poddać infuzji, co zamieni je w permanentną część ekwipunku. Jako że ów proces bywa kosztowny, a waluta w postaci temporalnej energii zwanej rezyduum nie rośnie na drzewach (można ją natomiast wysysać z rozmaitych przedmiotów), każdy spacer po Blackreef kończy się intrygującym, ekonomicznym dylematem. Sama walka, choć frenetyczna i naładowana dziką, kinetyczną energią, jest niestety zbyt prosta. W poprzednich grach studia wybór pomiędzy różnymi taktykami wynikał w dużej mierze z przyjętej moralnej perspektywy – nasza decyzja o zabijaniu bądź pacyfistycznym przemykaniu za plecami wrogów rezonowała w świecie pozbawionym moralnych punktów odniesienia. Tutaj wybór jest raczej kwestią lenistwa – poza kilkoma wymuszonymi fragmentami skradankowymi wejście razem z framugą i przyczajka pod automatem z apteczkami to recepta na sukces.Świat tonie w miękkich pastelach, a krzykliwa, punkowa geometria zamienia ekranową wyspę w ekspresjonistyczny labirynt. Troszkę tu art deco w stylu Tamary Łempickiej, szczypta grindhouse'owego brudu, klasycznego popartu (z jaskrawymi napisami wybitymi w podświadomości bohatera na czele), a nawet science fiction w wydaniu retrofuturo. I tak jak odpowiedź na pytanie czy " Deathloop " jest grą piękną, zależy w dużej mierze od tolerancji na podobny stylistyczny eklektyzm, tak kwestii wpisanej w rozgrywkę monotonii nie da się załatwić jednym przymiotnikiem. Choć w grze sami przeżywamy dzień świstaka, pojawia się syndrom jeszcze jednej pętelki. Zaś gdy z chaosu zadań, mechanik, miejsc, tropów i dat wyłania się wreszcie jakiś porządek, naraz stajemy się panami czasu oraz przestrzeni. To miłe i niepodrabialne w żadnym innym medium uczucie, które w grze Arkane – dzień za dniem, godzina za godziną, minuta za minutą – okazuje się punktem dojścia. Pętlo, trwaj.