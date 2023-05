Dziewczyna czy drezyna?

Nintendo

Zawsze są chłopak znikąd i dziewczyna z wysokiego zamku; upadłe królestwo i opór kwitnący na jego opłotkach. Zawsze jest przepowiednia zwiastująca podróż. A u jej kresu – świt po najciemniejszej nocy. I choć rytm opowieści się zmienia, zawsze jest mit – ten campbellowski, o odysei bohatera oraz ten o grach wideo jako autonomicznym języku, o interaktywności jako punkcie wyjścia i dojścia. Cykl " The Legend of Zelda ", od dekad, na przekór modom i trendom, dojrzewa niemal wyłącznie w sferze rozgrywki i estetyki, w przestrzeni "dobrej zabawy" i artystycznej maestrii. Reszta to rytuał. Słońce nad Hyrule cały czas jest w zenicie, Link wciąż nie ma zmarszczek, a księżniczka Zelda znów gdzieś przepadła.Spoglądając na kultową serię z tej perspektywy, łatwo zrozumieć, jak ważna w historii gier wideo była jej ostatnia odsłona, czyli " Breath of the Wild ". Osadzona w najbardziej otwartym z otwartych światów, zmieniła nasze podejście do eksploracji; przewartościowała oczekiwania względem jej rytmu, tempa i sensu. Nie chodziło jednak ani o mechanikę, która pozwalała rozwiązywać wszelkie problemy w zgodzie z powszechną wiedzą na temat praw fizyki, ani o swobodę wyznaczania i redefiniowania celów. Zgodnie z tytułem, najważniejszy był wiatr we włosach i chaos podróży; momenty, w których nie działo się nic szczególnego, w których chodziło wyłącznie o kontemplację przelatującego przed oczami krajobrazu; chwile "cudowności", której nie dało się zaplanować, gdyż pączkowała na gruncie naszej ciekawości i determinacji. Długo oczekiwany sequel – " Tears of The Kingdom " – jest śmiałą próbą powtórzenia tego rodzaju doświadczenia. Choć tym razem w strukturze wertykalnej – z uwzględnieniem swobodnego szybowania między zawieszonymi w przestworzach wyspami oraz zwiedzania rozległej sieci podziemnych tuneli.Pod względem mechaniki, " Breath of The Wild " i " Tears of The Kingdom " są trochę jak klocki Lego oraz przeznaczone dla małych majsterkowiczów LEGO Technics. Nowa gra natomiast odtwarza dziecięcy evergreen, czyli niezbędne do zabawy "poziomy wtajemniczenia". Każdy maluch, który układał z klocków kubistyczną wersję statku piratów albo brutalistyczny posterunek policji, spoglądał z zazdrością na starszaków puszczających w ruch samobieżne auta, kolejki i mechaniczne tyranozaury. Gdy jednak sam położył na "technicsach" dłonie, okazywało się, że to zupełnie inny rodzaj zabawy – wymagający cierpliwości, precyzji, pozwalający na spontaniczność, choć w ograniczonym zakresie. W pierwszej części Link miał do dyspozycji magnes, którym podnosił metalowe przedmioty, miotał bombami, potrafił też zamrozić w czasie obiekt i skumulować w nim energię, która po "odmrożeniu" nadawała mu wektor i impet. W nowej grze zestaw kluczowych umiejętności się zmienia. Jedna z nich pozwala podnosić i łączyć ze sobą najróżniejsze przedmioty i materie. Inna sprawia, że z gumki recepturki, patyka i kamyka stworzymy niebezpieczną broń. A dzięki jeszcze innej możemy cofnąć ruchome obiekty w czasie -–wznieść się ku niebu na spadającym fragmencie skały albo zawrócić sunący po szynach wagonik. Link – w zgodzie z tradycją rozmaitych gier Nintendo – rozpoczyna swoją przygodę jako przypakowany twardziel z całym asortymentem sprzętu oraz dwoma rzędami "serduszek". Oczywiście, traci wszystko jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki i musi w pocie czoła odbudować dawną potęgę. Akcent na "odbudować", gdyż z butów Adama Słodowego nie wyjdziemy przez całą przygodę.W początkowych partiach zabawy gra zrzuca nam na głowy kilogramy materiałów, surowców, trybików, przekładni, kół, lewarków, wagoników i źródeł energii; czasem dosłownie, w formie specjalnych składzików, z których możemy je czerpać. Wokół tych elementów twórcy budują całą strukturę terenowych przeszkód. Jako że zabawę rozpoczynamy w przestworzach, naszym pierwszym zadaniem jest desant na stały ląd; oczywiście przez Świątynię Czasu, w której zdobędziemy pierwsze nimby poszukiwacza przygód. Zaryzykuję stwierdzenie, że ten rozbudowany, kilkugodzinny samouczek sugeruje najgorsze, czyli bezwstydną eksploatację nowych mechanik, daleko poza granicami naszej frustracji. A jednak tym, co ostatecznie ratuje nową " Zeldę ", jest wpisana w konwencję dowolność eksploracji, tożsama ze swobodą rozwiązywania problemów. By pokonać otchłań pomiędzy wyspami, możemy pójść za radą twórców i skonstruować odrzutową kolejkę albo prowizoryczny szybowiec; skleić wyciągarkę, która przeniesie nas na drugi brzeg lub zbudować z bloczków prostą tyrolkę. Ale można też wykarczować okoliczne lasy, skleić ze sobą dwadzieścia drzew i przerzucić na drugą stronę belkę długości boiska piłkarskiego. Przykład pierwszy z brzegu, lecz właśnie w ten sposób skonstruowana jest gra – w mikro- i makroskali. Powracające w sequelu świątynie są najlepszym przykładem tej filozofii. Większość kompaktowych labiryntów będzie nie lada wyzwaniem dla tych, którzy nie przywykli do skomplikowanych, logiczno-przestrzennych zagadek; łamigłówek wykorzystujących wszystkie prawa dynamiki oraz naturę żywiołów. A jednocześnie gra nagradza kreatywność i erupcje najdzikszej wyobraźni. Nie ma głupich pomysłów. Jest tylko strach przed wprowadzeniem ich w życie.Królestwo Hyrule ledwo pozbierało się po poprzednim kataklizmie, a już stoi u progu kolejnego. Ziemia poorana jest bliznami po wybuchach toksycznej materii, z nieba spadają tytułowe "łzy" w postaci olbrzymich skalnych ostrzy. To wciąż piękna i geograficznie zróżnicowana kraina, po której będziemy podróżować lądem, wodą i powietrzem, pieszo, konno i za pomocą kilkunastu pojazdów – od prostych drezyn przez statki zasilane energią zonai po tratwy, łodzie i paralotnie. System walki oparty na ciosach, combosach, blokach tarczą, parowaniu i atakach z dystansu przeniesiono z poprzedniej gry i znacznie rozbudowano. Znalezionymi surowcami (od łatwopalnych po toksyczne) możemy teraz miotać albo przyczepiać je do strzał w kołczanie, nowe umiejętności natomiast znajdą zastosowanie również na polu bitwy; najtwardsi bossowie i minibossowie wymagają żonglerki niemal wszystkimi. Lecz walka nie jest w tym chlebku zakwasem, tylko przyprawą. Liczy się przede wszystkim eksploracja w ramach fabularnego rozdania i w zgodzie z prawami fizyki cyfrowego świata – zmiana ubrań na cieplejsze, gdy wybieramy się na ośnieżone granie; gotowanie i warzenie eliksirów przed potyczkami; pewny chwyt w trakcie wspinaczki, oświetlanie drogi pod ziemią za pomocą fluorescencyjnej flory; wreszcie – zjednoczenie zwaśnionych ras i plemion pod jedną banderą i krucjata przeciw pradawnemu złu. Tą odyseją – jak to w grach wideo bywa – rządzi rutyna. Tyle że rutyna jest w " Tears of The Kingdom " celem samym w sobie. Po kilkunastu godzinach spędzonych w Hyrule będziecie równie zagubieni co na początku. Świat pełen opcjonalnych zadań do wykonania, świątyń do splądrowania, Koroków do przygarnięcia i rękodzieła do wytworzenia będzie rozrastał się niczym grzybnia. Jednak przeczucie niesamowitości kryjącej się za każdym drzewem i nadzieja na nowy skarb ukryty pod każdym kamieniem nie opuszczą Was ani na moment.Gra pojawia się na rynku w schyłkowym okresie żywota konsoli Nintendo Switch, gdy jej technologiczna wyporność została już sprawdzona (jak pokazuje przykład niedawnej " Bayonetty 3 ", wnioski były raczej przygnębiające). I choć wentylatorek pracuje pełną parą, a skwierczenie mikroprocesorów da się usłyszeć, " Tears of the Kingdom " bez wątpienia trafi do portfolio najpiękniejszych tytułów na hybrydową konsolę. Gra wygląda toczka w toczkę jak poprzedniczka, co przy znacznie większej skali otwartego świata i bardziej skomplikowanej architekturze jest niewątpliwym osiągnięciem. Stylizowana kreska oraz wybitna koncepcja plastyczna ukrywają wiele technicznych felerów, choć oczywiście nie wszystkie i nie te związane z chrupiącą animacją. Nie szkodzi. Serce serii " The Legend of Zelda " bije przecież gdzie indziej – w rytuale, który spaja wszystkie te magiczne sztuczki, szalone pomysły na rozgrywkę i anegdoty o tym, jak pokonaliśmy wirtualne siły natury potęgą własnego umysłu. W zderzeniu tego, co znajome, kochane i bezpieczne, z tym, co odważne, transgresyjne, igrające z oczekiwaniami. " Tears of The Kingdom " nie jest tak bezdyskusyjną rewolucją, jak " Breath of The Wild " – w definicję bezpośredniego sequela nie jest wpisany ten rodzaj artystycznych ambicji. Jest jednak jedną z najlepszych gier w całej serii; " Zeldą ", w którą będziemy grać przez długie miesiące – na kanapie, w podróży, w łóżku i na plaży. I za każdym razem, gdy wrócimy do rzeczywistości, będziemy odrobinę szczęśliwsi.