Nowe szaty króla

Wydana w zeszłym rokupozwoliła po raz pierwszy zagrać wgraczom nieznającym japońskiego. Sequel świetnegoz jakiegoś powodu nie był w stanie opuścić Japonii, ale jak już to zrobił, to z przytupem, bo jeśli komuś nie odpowiadało granie w 16-bitowy port z SNES-a, to teraz może sięgnąć po pełnoprawny, trójwymiarowy remake. Pytanie tylko, czy Square Enix stanęło na wysokości zadania?Przygodę zzaczynamy od wyboru trzech z sześciu dostępnych postaci – jednej głównej i dwóch towarzyszących. Każda z nich ma przygotowany inny prolog, zupełnie inną przeszłość i powody, dla których chce odnaleźć legendarny Sword of Mana. Rozgrywkę zaczynamy postacią główną, a po chwili na swojej drodze spotykamy wybranych towarzyszy i w ramach retrospekcji możemy rozegrać ich prologi. Jeśli chcecie poznać historię każdego z nich, musicie przygotować się na przynajmniej dwa przejścia gry, a jeśli gracie na PS4 i marzy Wam się platynowy pucharek, to nawet trzy. Wracając jednak do fabuły – nieważne, którą wybierzecie postać, pewne rzeczy są tutaj stałe. Pokonanie potężnego wroga, odnalezienie kamieni Many, dotarcie do Sanktuarium, pozyskanie Sword of Mana i uratowanie świata to kluczowe elementy każdej z linii fabularnych, a i finał będzie zawsze taki sam. Historia została przeniesiona w praktycznie niezmienionej formie ze SNES-owego oryginału, więc cała narracja jest bardzo prosta. Chodzimy od jednego punktu do drugiego i co jakiś czas dostajemy jakieś niewielkie zadania poboczne. Gra zawsze pokazuje, gdzie teraz mamy iść, co zrobić i z kim zagadać, więc naprawdę trudno się w tym zgubić.Dużo zmian zaszło w samej prezentacji i rozgrywce. Widok z lotu ptaka został zastąpiony pełnym trójwymiarem i na niewielkim ekranie Switcha gra prezentuje się świetnie (trochę gorzej, choć wciąż nieźle, na ekranie telewizora). Wszystkie postacie i lokacje zostały zaprojektowane w oparciu o ich oryginalne, 16-bitowe projekty i muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że twórcom uda się z tego wyjść obronną ręką. Od nowa nagrano również cała ścieżkę muzyczną, ale dla graczy lubiących najntisowe plumkanie została dodana opcja wybrania oryginalnego audio z SNES-a. Fajnie sobie to włączyć jako ciekawostkę, jednak większość czasu grałem z nową muzyką. Ogromne zmiany zaszły w systemie walki, który dostał takie ulepszenia, jak: słabe/silne ataki, uniki, kombosy, skakanie, zmianę broni w czasie walki oraz system klas. Cała walka dzieje się oczywiście w czasie rzeczywistym, a rozgrywka jest na tyle płynna (nie ma żadnych ekranów ładowania przed walkami), że pokonywanie kolejnych przeciwników to czysta przyjemność. Zrezygnowano za to z trybu kanapowej kooperacji, podczas której dwóch graczy mogło bawić się jednocześnie; zamiast tego mamy doświadczenie tylko dla jednego gracza.W zestawieniu z nowymi, wielkimi jRPG-amiwypada trochę biednie, bo na jego skończenie potrzebujecie około 30 godzin, jednak to cena za wierne trzymanie się oryginału przez ekipę odpowiadającą za odświeżenie gry. Możecie potem wracać i przechodzić ją ponownie, aby odblokować wszystkie ścieżki fabularne i walki z bossami. Dodatkowo, pod koniec pierwszego przejścia otrzymacie przedmioty zwiększające np: atak o 50 punktów czy zdobywane doświadczenie (300% doładowania) ułatwiające kolejne przechodzenie.Mam słabość do staroszkolnych jRPG-ów z czasów SNES-a i choć było to moje drugie przejściew ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, to bawiłem się świetnie i trzymam kciuki za to, że Square Enix zdecyduje się na nową odsłonę tej serii. Wam za to polecam sprawdzenie dostępnego do pobrania dema, w którym zmieszczony został prolog dla każdej z postaci, a po jego ukończeniu zyskujecie możliwość przeniesienia postępu do pełnej gry i kontynuowania zabawy.