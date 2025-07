Ulotne życia seriali

Netflix

Gdy zapowiedziano, że drugi sezon " Sandmana " od Netflixa będzie równocześnie ostatni, zacząłem się zastanawiać, które historie zostaną wybrane do przeniesienia na ekran. Sezon pierwszy, liczący 10 odcinków, adaptował wątki z dwóch pierwszych tomów cyklu ("Preludia i nokturny" oraz "Dom lalki"), a odcinek bonusowy prezentował dwie historie ze zbioru "Kraina snów". Lekko licząc, zostało więc jeszcze siedem tomów do przeniesienia na ekran. Czy twórcy zdecydują się je "upchnąć" w dwunastu zapowiedzianych epizodach czy coś pominą? Pierwsze sześć odcinków drugiego sezonu, dostępne na platformie Netflix od 3 lipca, nie udziela na ten moment jednoznacznej odpowiedzi.W drugim sezonie serialu na bazie komiksu napisanego przez Neila Gaimana wracamy do Śnienia, a historia wyraźnie dzieli się na dwie części. Najpierw jesteśmy świadkami rodzinnego spotkania Nieskończonych, które wywołuje u głównego bohatera wyrzuty sumienia, w konsekwencji czego udaje się on do piekła, by uwolnić dawną kochankę. Kraina okazuje się pusta – Morfeusz otrzymuje klucz do piekła od Lucyfera, który postanawia rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Wkrótce Pana Snów odwiedzają bóstwa z różnych panteonów i legend, a każde z nich pragnie klucza dla siebie.Pierwsze trzy odcinki, których fabułę streszczam ogólnikowo wyżej, to dość wierna adaptacja czwartego albumu serii, zatytułowanego "Pora mgieł". Fabularnie podążamy więc ścieżkami wydeptanymi wcześniej przez Gaimana , jednak twórcy serialowej adaptacji ograniczają się do głównego wątku. Jednym z ciekawszych fragmentów komiksu była opowieść z perspektywy dziecka o nawiedzonej szkole z internatem – ukazująca następstwa zniknięcia Lucyfera i opustoszenia piekła, gdy uwięzione tam dusze wróciły na ziemię jako duchy. Rozumiem decyzję, by zrezygnować z tego wątku, bo choć stanowił on intrygujący kontekst dla głównej opowieści, to rozgrywał się jednak obok i nie miał bezpośredniego wpływu na działania Morfeusza. Mimo to seria Gaimana nieprzypadkowo została zbudowana właśnie na takich dygresjach – pogłębiały one świat przedstawiony, pokazując konsekwencje czynów pradawnych istot dla świata śmiertelników. Szkoda więc, że jednej z nich zabrakło w serialu.Pozostałe trzy odcinki to poszukiwania Zniszczenia, w których Morfeuszowi towarzyszy siostra Maligna, ukazane w konwencji opowieści drogi. W historię znaną z albumu "Ulotne życia" wplecione zostają wątki z tomu poprzedniego, "Refleksji i przypowieści", gdzie Gaiman udowadniał, że jest mistrzem postmodernistycznego prowadzenia fabuły i trawestacji znanych opowieści. Łatwo odnaleźć tu nawiązania do greckiej mitologii (mit o Orfeuszu i Eurydyce ma tu jeszcze bardziej tragiczny wydźwięk) czy brytyjskiego maga z komiksów Vertigo (jeden z odcinków niemal w całości poświęcony jest Johannie Constantine, awanturniczce z przełomu XVIII i XIX wieku, która szuka pewnej głowy – szkoda więc, że w świetle kontrowersji towarzyszących ostatnio Gaimanowi , planowanemu spin-offowi z Jenną Coleman w roli głównej raczej ukręcono, nomen omen, łeb).Uczynienie z Maligny, uosobienia szaleństwa, towarzyszki Morfeusza nadaje serialowi nowej dynamiki, bo obie postacie są swoimi przeciwieństwami. Nieracjonalne zachowanie i bełkotliwy sposób porozumiewania się bohaterki w zestawieniu ze stoickim spokojem Pana Snów skutkuje często komicznymi sytuacjami. Jednocześnie – jak na dobrą opowieść drogi przystało – dwoje bohaterów w trakcie wspólnej podróży dowie się o sobie czegoś nowego, zmieni się i dorośnie, będąc na koniec trochę kimś innym niż na początku. Wplecenie w fabułę "Ulotnych żyć" historii Orfeusza i Johanny Constantine działa zarówno na poziomie emocjonalnym (zwiększając stawkę i zmuszając Morfeusza do podjęcia kroków, których sam się nie spodziewał), jak i fabularnym – urozmaicając opowieść drogi, która jak na standardy tego cyklu była zaskakująco normalnie opowiedziana.Pod kątem adaptowania materiału źródłowego i realizacji sezon drugi nie odstaje od tego, co znamy z pierwszych jedenastu odcinków serialu Netflixa. Fabularnie dość wiernie podąża za historiami Gaimana (rezygnuje z pewnych wątków i dodaje inne, co jednak służy opowiadanej fabule), a formalnie jest wygładzona, by trafić do szerokiego grona odbiorców. Po komiksowym szaleństwie i awangardowej, niemal eksperymentalnej stronie graficznej autorstwa Sama Keitha Mike’a Dringenberga czy Jill Thompson , nie ostało się tu wiele. Eklektyczna warstwa rysunkowa, łącząca różne style i emocje, w serialu została pozbawiona charakteru. Na ekranie dominuje mrok, a ogólna estetyka produkcji to połączenie generycznego fantasy z elementami horroru, pozbawionymi specjalnej kreatywności. Zresztą główny bohater może być najlepszym przykładem tego, o czym mówię. Choć Tom Sturridge wypada całkiem nieźle w roli Morfeusza, starając się modulować głos i przyjmując nieobecny wyraz twarzy, daleko mu do Pana Snów z komiksu: trupiobladej, nieśmiertelnej istoty o oczach wypełnionych bezbrzeżną pustką, spowitej czarną falującą szatą, niczym żywym mrokiem. Widząc, jak ta przerażająca i niesamowita istota powoli uczy się ludzkich emocji, dodawało fabule "Sandmana" warstwy znaczeniowej, której serial – przez ograniczenia wynikające z przenoszenia jednego medium na drugie – został niestety pozbawiony.Nowe odcinki to nie rewolucja, ale raczej konsekwentnie prowadzona kontynuacja tego, co twórcy wypracowali wcześniej. Momentami szkoda (brak tu szaleństwa i wyrazistego charakteru komiksu), a czasem udało się "poprawić" pierwowzór (zgrabnie łącząc wątki z różnych tomów w jedną, spójną opowieść). Jeśli jesteście fanami komiksowego "Sandmana" i zaakceptowaliście ustępstwa, jakich dokonano na rzecz serialowej adaptacji w pierwszym sezonie, to i najnowsza odsłona przygód Morfeusza na małym ekranie Was nie zawiedzie. Jeśli jednak odbiliście się od sezonu pierwszego, to w drugim nie macie czego szukać. Biorąc pod uwagę ulotne życia seriali w dobie streamingu i to, jak szybko nawet udane produkcje mogą zostać skasowane z dnia na dzień, cieszę się, że 24 lipca otrzymamy zwieńczenie przygód Morfeusza. Nawet, jeśli nastąpi ono szybciej, niżbym chciał, to bohater ten – zarówno w formie komiksowej, jak i serialowej – zwyczajnie na nie zasługuje.