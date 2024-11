Czołem, rodacy!

Choć 21.37 stała się świętą godziną polskiej memosfery, 2 kwietnia mocniej w rodzimej komedii nie zaistniał. Gdy 20. rocznica śmierci papieża Polaka za pasem, autorzy " The Office PL " zebrali się wreszcie na odwagę. Za temat otwarcia najnowszego sezonu biorąc obchody papieskie, starają się zanadto nie zrazić obrońców JPII i równocześnie zaspokoić tych, dla których uszczypnięcie przestarzałego tabu jest warunkiem normalności. Ktoś powie, że nasi komedianci zatrzymują się w pół drogi: nie gorszą, nie przekraczają granicy dobrego smaku, ledwie ocierają się o polityczną niepoprawność. Ich zachowawczość pozwala jednak godzić różne wrażliwości. Przykład papieski jest dla " The Office PL " znamienny: "bestia z Wadowic" stanowi raczej pretekst do pośmiania się z rozmaicie reagujących typów ludzkich niż obiekt drapieżnej satyry. Oglądając serial w reżyserii Macieja Bochniaka , rozpoznajemy narodowe fetysze lub antypatie, chichramy się z nazbyt ostrych przekonań i światopoglądowych ubytków rodaków. Śmiejąc się z pracowników Kropliczanki, żartujemy z samych siebie.To strategia bezpieczna, nielubiąca poróżnień; w czwartym sezonie pozwala tym łatwiej uwierzyć w jednoczącą moc małego ekranu. Polska, w której żyjemy, rzadko spełnia podobną fantazję. Nasz osobisty biurowy ksenofob nie ma w sobie przecież obezwładniającego uroku Adama "Komediowe Dobro Narodowe" Woronowicza , nasz szef-seksista nie wywołuje współczucia samotnością doprowadzoną do skrajności, a lokalne dresy z odsiadką w CV rzadko bywają ziomkami tak równymi jak Łuki ( Adam Bobik ). W 12 premierowych odcinkach stereotypy zostaną podważone wielokrotnie: przemęczona matka-Polka odsłoni swoje olśniewające oblicze, zagorzały mięsożerca sprzeniewierzy się swoim zasadom, przedstawicielka górnego procenta doceni uroki przeciętności, którą tak lubiła pogardzać, a instynkt ojcowski odczuje najmniej dojrzały członek pracowniczej rodziny. Ktoś z tej spirali (pozornej) przeciętności spróbuje się wyrwać, ktoś na powrót w nią wpadnie. W zakurzonym powietrzu biurowca w Siedlcach uniesie się zapach konopi, a współpracownikami zawładnie miłość w jej najróżniejszych odmianach.Nie oszukujmy się, tutejszemu mockumentowi daleko do oryginalności, a spojrzenia w kamerę w ramach pointy to już komediowy automat. Konstrukcji omyłek i przeciąganych nieporozumień nie sposób jednak odmówić pomysłowości, precyzji i skuteczności. Pal licho, że śmiech wywołuje jeden dowcip na trzy, skoro warto czekać właśnie na niego. Co z tego, że dialogi Michała Holca ( Piotr Polak ) bywają do bólu czerstwe, a zachowań Patrycji ( Vanessa Aleksander ) nie da się odróżnić od aktorskiej szarży. Pewnie tak miało być. Nawet jeśli przeszkadza letnia temperatura miłosnych podchodów Asi ( Kornelia Strzelecka ) i Adama ( Rafał Kowalski ), wiadomo przecież, że w siedleckim biurze trudniej o fajerwerki. Jakaś postać odstręcza, drażni lub konsternuje? Uśmiech wzbudza sama obecność pozostałych.Polski " The Office " krindż angielskiego pierwowzoru czy wątki znane z wersji amerykańskiej zamienia więc w komfort tego, co swojskie, ciepłe i przyjemne. Odwiedzając Siedlce po raz czwarty, wracamy do paczki starych przyjaciół: jak do rodziny przy wigilijnym stole – wadzącej się, lecz ostatecznie o siebie dbającej. To team najbardziej typowy z typowych, paradoksalnie złożony z samych dziwaków. Dziwacy ci każą nam wierzyć w nieszkodliwość swoich wad i są w tym pieruńsko przekonujący, a jako drużyna wzbudzają coraz życzliwsze uczucia. Czwarty sezon jest najlepszy, gdy szarpie czulsze struny, a w komedii ścierających się stereotypów możemy dostrzec ludzkie dramaty: lęk przed śmiercią, dojmującą samotność, uzależnienie od toksycznej relacji. Świadomi porażki wpisanej w to uniwersum, w pewnym momencie mamy okazję szczerze się zaniepokoić. Oto widmo śmierci unoszące się nad pewną postacią każe zapytać, czy faktycznie chcemy, by skrajnie prezentowane przez nią wartości umarły razem z nią. Z czym więc mamy do czynienia? Z satyrą? Z tragikomedią? Toż to elegia na cześć polskości! Z całym dobrodziejstwem jej inwentarza. I z mocnym przymrużeniem oka.