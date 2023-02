"Aftersun" od jutra w kinach. Zobacz fragment filmu

Już od jutra w kinach " Aftersun " z nominowanym do Oscara fenomenalnym Paulem Mescalem . Towarzyszy mu okrzyknięta odkryciem roku 11-letnia debiutantka Frankie Corio . Obejrzyjcie fragment filmu. Aftersun " to pełnometrażowy debiut reżyserski Szkotki Charlotte Wells inspirowany jej własną historią. Reżyserka opowiada o dojrzewaniu i o byciu sobą w relacji dziecka z rodzicem. Jednym z producentów " Aftersun " jest Barry Jenkins , twórca nagrodzonego Oscarem " Moonlight ". W tle słyszymy muzyczne hity lat 90. – od "Macareny" przez "Losing My Religion" aż po wymowny utwór "Under Pressure" w wykonaniu Davida Bowiego Freddiego Mercury’ego . Ten ostatni został wykorzystany w jednej z bardziej poruszających scen tańca we współczesnym kinie – obejrzyjcie! Aftersun " został uznany za najlepszy film roku przez redakcje IndieWire, "The Guardian" oraz "Sight and Sound". Debiut Wells zgarnął już ponad 200 nominacji i wyróżnień, w tym nominację do Oscara dla Paula Mescala, 7 nagród BIFA, w tym dla najlepszego filmu, 4 nominacje BAFTA, 4 nominacje Gotham Awards, a także 5 nominacji Film Independent Spirit Awards. To jeden z lepiej ocenianych filmów ostatnich miesięcy: ma 95% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i Metacritic.Dystrybutorem jest M2 Films.