Najlepsze smutne filmy. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Kolejna historia, która z prozy życia tworzy jeden z najbardziej przyjmujących filmowych dramatów ostatnich lat. " Manchester by the Sea " podchodzi do swoich bohaterów od ich najczulszej strony - od pierwszych scen zachowanie protagonisty Lee tworzy obraz człowieka-wulkanu, z którego lada moment ujdą głęboko skrywane emocje. Zapalnikiem staje się śmierć rodzonego brata i opieka nad osieroconym bratankiem. Przeprowadzka do rodzinnej miejscowości budzi dawno nieodkryte wspomnienia, które powoli ujawniają wstrząsającą tajemnicę stojącą za enigmatycznym wyjazdem młodszego z braci. Ekranowa lekcja z godzenia się ze stratą to też zaduma nad obrazem współczesnego mężczyzny i jego roli w społeczeństwie. Kim bowiem staje się głowa rodziny dręczona przez demony przeszłości? Reżyser Kenneth Lonergan ucieka od romantyzowania traumy, bo powinność i emocje kotłują się w każdym z filmowych facetów. Przed ekranem czy na nim - w końcu chłopaki też płaczą.