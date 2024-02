Christopher Nolan wybiera ulubione filmowe nowości. To nie blockbustery

Christopher Nolan poleca dwa "małe" filmy

"Aftersun" - zwiastun

"Aftersun" i "Poprzednie życie" - o czym opowiadają?

W wywiadzie dla magazynu "Time"- poza tym, że zamierza pozostać w świecie dużych budżetów i dużych widowisk., wyjaśnił reżyser. Nolan zdradził jednak, że nie jest fanem jedynie wysokobudżetowego kina. Zapytany o swoje ulubione filmy ostatnich lat, twórca " Mrocznego Rycerza " wskazał dwie "małe" produkcje:, przyznał Nolan . " Poprzednie życie " reżyser nazwał zaśTo nie pierwszy raz, kiedy Nolan chwali " Aftersun ". W zeszłym roku w wywiadzie dla "The Telegraph" twórca wskazał go jako przykład intymnego filmu wartego obejrzenia w kinie., powiedział.opowiada o młody ojcu Calumie ( Paul Mescal ), który razem z córką Sophie (Frankie Corio) wyjeżdża na wakacje do tureckiego kurortu. Nad ich wspólnymi wakacjami wisi jednak widmo niewypowiedzianego smutku.Bohateramisą Nora ( Greta Lee ) i Hae Sung ( Teo Yoo ), którzy dorastali razem w Korei Południowej. Rozdzieleni przez los jako dzieci, odnajdują się po latach dzięki mediom społecznościowym. "Co by było gdyby?" - to pytanie nie przestaje kołatać w ich głowach.