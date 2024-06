"All Her Fault"? Sarah Snook w nowym serialu o horrorze rodzica

Sarah Snook i "All Her Fault" – fabuła

Serial ma się rozpocząć od – jak zostało to zapowiedziane – największego koszmaru rodzica. Sarah Snook wcieli się w matkę, która planuje odebrać swojego synka z zabawy z nowo poznanym chłopcem w nowej szkole. Na miejscu drzwi otwiera jej osoba, która zdecydowanie nie jest matką kolegi Milo. Nie jest też nianią. I tak zaczyna się prawdziwy dramat bohaterki.Twórczynią serii (w tym scenarzystką i producentką) jest Megan Gallagher , która opracowała projekt na podstawie książki "All Her Fault" Andrei Mary. Pierwszy odcinek wyreżyseruje Minkie Spiro , która ma na swoim koncie m.in. takie seriale, jak " Fosse/Verdon " czy najnowszy " Problem trzech ciał ".