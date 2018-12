"Aquaman" na fali. Dystansuje konkurencję w kinach na świecie

Getty Images © China Photos



Już nie tylko w Chinach można oglądać. Dzięki temu widowisko Warner Bros. z łatwością pokonało konkurencję i zajęło w naszym zestawieniu pierwsze miejsce. Weekendowe wpływy wyniosłyŁączny wynik przekroczył już granicę ćwierć miliarda dolarów (obecnie 261,3 mln).zadebiutował w 41 krajach i wszędzie zajął pierwsze miejsce. Najlepszy start odnotował w Meksyku (7,9 mln dolarów). Niewiele słabiej wypadł w Brazylii (7,7 mln dolarów - najlepszy debiut Warner Bros. w tym roku). Do najważniejszych rynków należą też: Rosja (7,4 mln dolarów), Wielka Brytania (6,5 mln), Indonezja (5,3 mln), Tajwan (4,7 mln), Filipiny (4,3 mln) oraz Indie (4 mln).Oczywiście najlepiejradzi sobie w Chinach. Podczas drugiego weekendu zarobił 54,1 mln dolarów, co oznacza spadek o 42%. Takie spadki w Chinach w drugi weekend to ewenement. Dzięki temu łączne wpływy widowiska w tym kraju wynoszą 189 milionów dolarów. Już teraz jest to czwarta najbardziej kasowa produkcja o superbohaterach.Na drugim miejscu znalazła się animacjaz wynikiem. Film wystartował w dwóch dalekowschodnich krajach i nie spotkał się z zainteresowaniem widzów. W Chinach zarobił 2,8 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca. Z kolei w Japonii zgarnął 2,3 mln dolarów (piąte miejsce w lokalnym zestawieniu). Lepiej radzi sobiew krajach, gdzie miał już swoją premierę - spadki wyniosły zaledwie 39%. Wśród nich najważniejszymi rynkami w weekend były: Meksyk (2,8 mln dolarów) i Wielka Brytania (2,1 mln).Podium kompletujez wynikiem. Filmu wciąż nie mają dość widzowie w Korei Południowej. Podczas siódmego weekendu powrócił on na pierwsze miejsce zarabiając 5 milionów dolarów. Fantastycznie radzi sobie też w Japonii (3,7 mln dolarów) i we Włoszech (2,5 mln).W 44 krajach zadebiutował. Obraz spotyka się z przychylnością widzów, co jednak nie przekłada się na wyniki finansowe. Weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ jednak w wielu krajach animacja pokazywana jest od środy, łączne wpływy wynoszą 21 milionów dolarów.Najlepiejsprzedał się w Korei Południowej - 2,5 mln dolarów w weekend, 3,3 mln od środowej premiery. Zajął tam jednak dopiero czwarte miejsce przegrywając nie tylko zale również z dwiema lokalnymi produkcjami. Do najważniejszych rynków należą też: Wielka Brytania (2,9 mln dolarów), Rosja i Australia (po 2,3 mln) oraz Francja (1,5 mln).Z okazji 30-lecia powstania do chińskich kin trafiła japońska animacja. Obraz spotkał się z wystarczająco dużym zainteresowaniem, by w naszym zestawieniu pojawić się na piątym miejscu. Weekendowy wynik toOstatnie miejsce na naszej liście zajmują. Widowisko zarobiło w weekend kolejne. Łącznie poza granicami USA ma już na koncie 444,2 mln dolarów. Na dniach globalnie przekroczy, jako dziesiąta premiera tego roku, granicę 600 milionów dolarów (obecnie ma 595,9 mln). W weekend jedynym istotnym krajem była Japonia, skąd pochodzi 3,5 mln dolarów.