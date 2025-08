Kolejna gwiazda horroru DC. Znacie go z serialu "Opowieść podręcznej"

Max Minghella debiutuje w DC

Jeśli wierzyć doniesieniom NPN, do obsadydołączył. Aktora najlepiej znacie z serialu " Opowieść podręcznej ". W kinie ostatni raz widzieliśmy go w filmie " Babilon ", w którym zagrał jednego z legendarnych producentów wczesnego Hollywood Irvinga Thalberga. Wystąpił także w komedii " Bez ściemy ".Bohaterem filmubędzie młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany i koszmarnie zdeformowany. Jego kariera legła w gruzach, a niedługo potem okazuje się, że jest zmiennokształtnym monstrum. I wtedy na jego drodze pojawi się dr Caitlin Bates, właścicielka biotechnologicznego start-upu. Hagen jest dla niej idealną okazją do rozwoju przełomowych terapii medycznych. Minghella zagra Johna, policyjnego detektywa, a zarazem narzeczonego Caitlin. Zarówno on, jak i narzeczona, to postaci wymyślone na potrzeby filmu, które nie mają bezpośredniego odpowiednika w komiksach DC.W obsadzie już wcześniej znaleźli się: Tom Rhys Harries