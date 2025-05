Zaczyna się! Marvel opóźnia obie części "Avengers"!

Kiedy zobaczymy obie części "Avengers"? Nowe daty premier

Najlepsze i najgorsze filmy MCU

Zmiany w datach premier obu widowisk już teraz, na początku fazy zdjęć, są znaczące. Oba filmy zostały bowiem opóźnione o pół roku.pierwotnie miał trafić do kin na początku maja 2026 roku, teraz jego amerykańska data premiery została wyznaczona naZ koleimiało trafić do kin w maju 2027 roku, ale amerykańska data premiery została przesunięta naJeśli chodzi o, to nowa data premiery zapewne nie została dobrze przyjęta przez inne wytwórnie. Na 11 grudnia 2026 Sony miało zaplanowane, na 23 grudnia planowany jest nowy, a na 25 grudnia. Czy któreś z tych filmów zmienią teraz swoje daty premier?Na 18 grudnia 2026 roku planowana była też nowa, ale ponieważ to Disney, to z całą pewnością projekt zostanie przeniesiony na inny termin.Jeśli chodzi o datęto nowa data premiery oznacza, że na pewno. Na 17 grudnia Warner planuje też premierę nowego. Nie zdziwimy się, jeśli teraz zostanie ona zmieniona.. Po sieci krążą jedna setki plotek, które rzekomo odsłaniają szczegóły obu widowisk. Niestety na chwilę obecną trudno powiedzieć, które z nich okażą się prawdziwe. Bracia Russo przed rozpoczęciem zdjęć deklarowali, że mają plan, jak radzi sobie z tego rodzaju plotkami. Można więc sądzić, że są źródłem co najmniej części z nich, rozsiewając fałszywe informacje, by chronić prawdę.