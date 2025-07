Milly Alcock jako Supergirl. To będzie zupełnie inna bohaterka?

"Supergirl: Woman of Tomorrow" – pierwsza zapowiedź plakatu

Kim jest nowa Supergirl?

Czego się spodziewać po "Supergirl: Woman of Tomorrow"?

To jeszcze nie docelowy plakat, ale już z zamieszczonego przez Gunna zdjęcia można wyczytać, żebędzie inną bohaterką niż szlachetny i może nieco naiwny Superman Kara Zor-El wygląda na nim nonszalancko w wymiętym płaszczu, butach a la Wonder Woman i popijająca napój z plastikowego kubka niczym niesforna nastolatka. A o samej Karze Zor-El wiemy natomiast, że chociaż jest kuzynką Supermana, to jednak wychowała się w dużo surowszych warunkach, co z pewnością przełoży się na jej życiową postawę.Zobaczcie sami: Milly Alcock , znana głównie z roli w serialu " Ród smoka ", wciela się w główną rolę – Karę Zor-El, kuzynkę Supermana, która podobnie jak jej słynny kuzyn, pochodzi z Kryptonu. Jednak w odróżnieniu od Klarka Kenta, Kara ma za sobą inne doświadczenia – bardziej traumatyczne, a jej historia nie jest klasycznym opowiadaniem o "bohaterce, która ratuje świat".Film ma nawiązywać do słynnego komiksu, który wyróżnia się mrocznym i poważnym podejściem do postaci Kary. Można spodziewać się, że twórcy będą chcieli wyjść poza tradycyjne schematy, oferując coś, co będzie bardziej "ludzkie" i złożone niż opowieść o ratowaniu świata. Kara Zor-El w tej odsłonie będzie zatem postacią pełną wewnętrznych konfliktów, zmagającą się z przeszłością, emocjami i wieloma trudnymi wyborami.W poprzednich latach widzieliśmy wiele postaci opartych na czysto "męskich" schematach – od Wonder Woman po Kapitan Marvel. Z kolei Kara Zor-El ma otrzymać nieco bardziej ludzką twarz. Może to oznaczać, że twórcy filmu postawią na bardziej emocjonalną i osobistą historię, w której Kara nie tylko staje w obliczu zagrożenia dla całego świata, ale też zmaga się ze swoimi demonami z przeszłości.Tak mówił o projekcie Gunn , kiedy go ogłaszał:Ciekawostką jest fakt, że Alcock wybrała tę rolę nie tylko dlatego, że to duża szansa w jej karierze. Z wywiadów wynika, że poczuła duży związek z postacią Kary – szczególnie z jej wewnętrzną walką i emocjami, które rządzą jej życiem. To może oznaczać, że film postawi na silne momenty dramatyczne, które wykraczają poza same "akcje" i "zatrzymywanie złoczyńców".Zobaczcie, co o nowym "Supermanie" mówią nasi redaktorzy: Maciej Satora, Julia Taczanowska i Kuba Popielecki.