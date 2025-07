"Stranger Things": teaserowy zwiastun 5. sezonu. Czas na wielki finał!

"Stranger Things": teaser 5. sezonu

"Stranger Things": co wiemy o 5. sezonie?









W teaserze powraca główna obsada: Millie Bobby Brown Caleb McLaughlin oraz Noah Schnapp . Twórcy serialu, bracia Duffer , zapowiadają, że finałowy sezon, który składa się z ośmiu odcinków, będzie połączeniem klimatu pierwszego z rozmachem czwartego. Od premiery minęło dziewięć lat – serial zadebiutował 15 lipca 2016 roku i szybko stał się jednym z najważniejszych tytułów Netfliksa.Akcja 5. sezonu rozpoczyna się jesienią 1987 roku. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko. Stranger Things " wyprodukowały wytwórnie Upside Down Pictures oraz 21 Laps Entertainment. Funkcje producentów wykonawczych pełnią bracia Duffer oraz Shawn Levy z 21 Laps Entertainment i Dan Cohen.