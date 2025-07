Obłędna kwota, jaką zarobi "GTA VI"

GTA VI zmiażdży wszystkie rekordy

Zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"

Seria Grand Theft Auto po raz pierwszy umożliwi pokierowanie dwójką protagonistów. Wgłównymi bohaterami zostali Jason Duval oraz Lucia Caminos – para młodych przestępców, których losy splatają się w słonecznym południowym stanie USA. Co ważne, Lucia jest pierwszą grywalną kobietą w historii głównej serii GTA, co wzbudziło spore zainteresowanie fanów. Rockstar kreśli wyraziste portrety obojga postaci, a oficjalne opisy zdradzają rąbka tajemnicy o ich charakterach i przeszłości.Akcjaprzenosi nas do słonecznego Vice City i okolic, gdzie Jason i Lucia wplątują się w mroczny świat przestępczy. Będąc w samym centrum wydarzeń, zmuszeni są ufać sobie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek, jeśli chcą ujść z życiem.ma zapowiedzianą premierę na 26 maja 2026. Obecnie zapowiedziane są wersje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S . Podstawowa edycja gry będzie kosztować 80 dolarów.Josh Chapman z firmy Konvoy przewiduje, że gra w ekspresowym tempie złamie wszystkie rekordy sprzedaży. Analityk przewiduje, że w ciągu pierwszych 30 dni wpływy powinny pokryć 2-miliardową inwestycję Take-Two Interactive. ZaśCzy ta prognoza zostanie spełniona? Przekonamy się w przyszłym roku.