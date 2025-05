Gwiazda "Rodu smoka" w thrillerze reżyserki "Watcher"

O czym opowiada "Brides"?

Skąd znamy Olivię Cooke?

Zwiastun drugiego sezonu "Rodu smoka":

Akcja filmu będzie się toczyć w latach 60. XX wieku. Olivia Cooke zagra Sally Bishop, młodą kobietę, która po przeżyciu załamania nerwowego zamieszkuje z mężem w odosobnionej willi na włoskiej prowincji. Właściciel budynku, enigmatyczny hrabia, wykazuje szczególne zainteresowanie bohaterką. Sally nie wie, że arystokrata skrywa mroczną tajemnicę.Film opisywany jest jako pełna przepychu, gotycka i krwawa opowieść, która, eksplorując walkę między społecznymi represjami a cielesnym pożądaniem, odwróci do góry nogami narrację Brama Stokera.Pierwotnie gwiazdą "Brides" miała być Maika Monroe . Gwiazda " Kodu zła " musiała jednak zrezygnować z udziału w filmie z powodu zbyt napiętego harmonogramu zawodowego. Olivia Cooke to brytyjska aktorka znana z takich filmów jak " Player One " czy " Sound of Metal ". Ostatnio mogliśmy ją oglądać w serialu " Ród smoka ", którego trzeci sezon będzie miał w przyszłym roku.