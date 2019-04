BIULETYN: "Future Man" z trzecim, ostatnim sezonem

Hulu zamawia trzeci sezon serialu. Będzie on zarazem ostatnim. [za: The Hollywood Reporter]Serialowe Zoë Kravitz nie pojawi się na platformie Disney+. Zamiast tego zadebiutuje na Hulu, które teraz w 60% należy do Disneya. [za: Deadline] Camila Mendes zagra główną rolę w netfliksowej produkcji. Wcieli się w młodą kobietę, która porzuca swoją medyczną profesję, by wspierać ambicje męża. Kiedy w końcu wydaje się, że wszystko układa się jak najlepiej, para odkrywa, że interesuje się nią policja w związku ze sprawą kryminalną. [za: Deadline]Alcon Entertainment zakupił prawa do młodzieżowej serii książek o zombie. Jest to historia młodego Benny'ego Imury, który zostaje czeladnikiem łowcy zombie i odkrywa, co to znaczy być człowiekiem. [za: The Hollywood Reporter] Ryan Murphy zapowiedział, że wyprodukuje dla Netfliksa filmową adaptację broadwayowskiego musicalu. Jest to historia nastolatki, która na studniówkę chce przyjść ze swoją dziewczyną. Organizatorzy balu na to się nie zgadzają. Dziewczyna, przy wsparciu grupy broadwayowkich ekscentryków, postanawia walczyć z tą niesprawiedliwością. [za: The Hollywood Reporter] Michelle Pfeiffer ujawniła, że zagra w filmie. Jest to ekranizacja powieści Patricka deWitta. Aktorka zagra zgryźliwą wdowę i zaborczą matkę, która znalazła się w tragicznym położeniu prześladowana przez skandal i problemy finansowe. Obraz wyreżyseruje Azazel Jacobs . [za: Collider] Olivia Cooke zagra u boku Johna Boyegi w filmie. Jest to historia Casiego, obrońcy z urzędu pracującego w Nowym Jorku. Do tej pory odnosił same sukcesy. Kiedy po raz pierwszy przegrywa, przechodzi kryzys egzystencjalny, kwestionując sens swojej pracy i amerykański wymiar sprawiedliwości. [za: Deadline]Netflix przesuwa premierę filmuz końca kwietnia na początek sierpnia. Jest to związane ze sprawą karną wytoczoną jednej z gwiazd produkcji Felicity Huffman . Aktorka oskarżona jest o to, że zapłaciła, by jej dzieci dostały się do ekskluzywnej uczelni. [za: Deadline]Lionsgate zakupił scenariusz napisany przez Matta Liebermana . Jest to historia dwóch androidów - Jacka i Amy - którzy zostali stworzeni, by opiekować się synem konstruktora. Kiedy mężczyzna niespodziewanie umiera, androidy będą musiały wyrwać się z więzów oprogramowania, by znaleźć dla chłopca nową rodzinę. [za: Deadline] Amy Madigan dołączyła do obsady filmu. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jedynie, że będzie to thriller akcji o narastającej przemocy między skrajną prawicą i lewicą w Ameryce. [za: Deadline]Cykl powieściowy Christiana Jacqazostanie zmieniony w widowiskowy serial. Jak łatwo się domyślić, jego bohaterem będzie słynny faraon Ramzes II, który panował w Egipcie w XIII wieku przed naszą erą. [za: The Hollywood Reporter]