"Boyhood 2.0"? Linklater kręci musical przez dwadzieścia lat

"Merrily We Roll Along" – co wiemy?

Getty Images © Sean Zanni

Takiego przedsięwzięcia jeszcze nie było! Kręcone przez 20 lat " Merrily We Roll Along " będzie ekranizacją ważnego musicalu Stephena Sondheima pod tym samym tytułem. Fabuła opowiada historię Franklina Sheparda – obiecującego kompozytora, który dla potencjalnego sukcesu w Hollywood porzuca swoje ideały oraz otaczających go przyjaciół z artystycznego półświatka. Wyjątkowość musicalu kryje się w "odwróconej" narracji – historia zaczyna się u jej końca, stopniowo cofając się w przeszłość bohatera.Wiedząc to wszystko, wydaje się więc, że kręcony przez dwie dekady projekt ostatecznie Linklater zmontuje w ten sam sposób – zaczynając od materiału "najnowszego", stopniowo przechodząc do fragmentów, które nakręcił najdawniej. Jak donoszą dziennikarze, twórca " Przed wschodem słońca " jest właśnie w szóstym roku kręcenia – rozpoczęty w 2019 roku projekt ma zakończyć zdjęcia pod koniec lat 30. XXI wieku.To jednak nie wszystko. Według informacji portalu World of Reel, obok Paula Mescala Bena Platta , którzy wystąpią w filmie z głównych rolach, z projektem blisko związany jest Lin-Manuel Miranda – człowiek stojący za sukcesem " Hamiltona ", a także reżyser filmu " Tick, Tick... Boom! ". Na tę chwilę nie wiadomo, w kogo w " Merrily We Roll Along " wcieli się amerykański kompozytor oraz aktor.W zeszłorocznym wywiadzie Linklater postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat tego wyjątkowego projektu. W rozmowie z portalem Decider twórca przyznał, że w tej chwili znajdują się w "około 1/3 procesu realizacyjnego".– dodał.