"Brygada RR" od współtwórcy hitow "I Just Had Sex" i "Jizz in My Pants"

Powraca pomysł realizacji filmuinspirowanej popularnym serialem animowany. Disney właśnie wybrał reżysera projektu.Został nim członek Lonely Island Akiva Schaffer , współtwórca takich hitów grupy jak: "Dick in a Box", "Jizz in My Pants", "I'm on a Boat", "Like a Boss", "I Just Had Sex", "Jack Sparrow" czy "YOLO". Jest również współreżyserem filmuChip i Dale są bohaterami animacji od lat 40., ale większość widzów kojarzy ich przede wszystkim z serialunadawanego na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W skład tytułowej brygady wchodzili oprócz wiewiórek Chipa i Dale'a także myszki Gadżet i Jack Rockfor oraz mucha Bzyk. Bohaterowie prowadzili agencję detektywistyczną dla zwierząt.O fabulena razie nic nie wiadomo. Twórcy zapowiadają jedynie, że nie będzie to ani film typu, ani też opowieść detektywistyczna. Zamiast tego ma to być meta-film, rzecz świeża, zabawna, świadoma siebie. Autorami scenariusza są Dan Gregor Doug Mand , którzy pracowali wcześniej m.in. przy sitcomieFilm będzie połączeniem gry aktorskiej i animacji komputerowej. Na razie nie jest jasne, czy projekt trafi do kin czy też na platformę Disney+.