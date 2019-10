"Dzień próby" wraca do kina. Jako prequel

Warner Bros. planuje realizację prequela filmu. Do przygotowania fabuły zaangażowany ostał nowy obiecujący scenarzysta Nick Yarborough.Bohaterem oryginału był Alonzo Harris, policjant z wydziału narkotykowego z 13-letnim stażem. Ma on dość niekonwencjonalne - choć skuteczne - metody śledcze. W walce z przestępczością często balansuje na krawędzi uczciwości i korupcji. Gdy pewnego dnia zostaje do niego przydzielony żółtodziób Jake Hoyt, Alonzo nie przejmuje się specjalnie chłopakiem. Młody idealista ma tylko 24 godziny, aby zapoznać się z metodami Alonza. Wsiąkając coraz głębiej i głębiej w świat, który rządzi się własnymi prawami, musi się zastanowić nad jasnymi dotąd i oczywistymi pojęciami, takimi jak: etyka zawodowa, sprawiedliwość, prawość, zbrodnia.Prequel rozgrywać się będzie dekadę przed wydarzeniami pokazanymi w. Tłem dla fabuły będą napięcia rasowe spowodowane sprawą pobicia przez białych policjantów czarnoskórego Rodneya Kinga. Akcja osadzona zostanie na dwa dni przed wydaniem wyroku przez sąd w Los Angeles. Harris będzie ponownie głównym bohaterem.doczekał się już kontynuacji. Był to serial stacji CBS, który liczył jeden, 13-odcinkowy sezon.