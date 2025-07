Wywiad z reżyserem "BoJacka Horsemana". Mike Hollingsworth gościem festiwalu Animator

Dorastałem, oglądając na potęgę stand-uperów w amerykańskich talk-showach. Moim ulubionym programem było "Saturday Night Live". Zacząłem występować jeszcze przed ukończeniem liceum w San Francisco, gdzie dorastałem. To było świetne miasto dla stand-upu – zaczynało tam wielu znanych komików, w tym Ali Wong , z którą później pracowałem przy " Tuce i Bertie ". Zamiast iść na studia, pracowałem jako komik. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, po prostu tak się stało. Nie dało się z tego utrzymać, ale przynajmniej to doświadczenie przydało mi się w pracy nad animacjami. Umiałem tworzyć humorystyczne opowiastki; wiedziałem, jak sprzedać żart i zbudować gag, bo robiłem to wcześniej na scenie – w przeciwieństwie do wielu innych animatorów.Tak, to były pradawne dzieje, kiedy zamiast iPadów, mieliśmy kamienne tablice. Wrzucałem swoje filmy na YouTube, odkąd tylko zacząłem tworzyć. Dla animatorów była to świetna platforma do rozwoju i poszerzania grupy odbiorczej. Wówczas popularna była również strona o nazwie Newgrounds – jedno z pierwszych miejsc, w których opublikowałam kreskówkę zatytułowaną "The Moustache Contest". W ciągu pierwszego tygodnia zyskała milion wyświetleń. Spojrzałem na te liczby i pomyślałem: jeśli wszechświat kiedykolwiek miał mi dać znak, że pora iść w innym kierunku, to właśnie był ten moment. Wcześniej moje występy stand-upowe widziało na YouTubie może ze sto osób.Tak, chociaż dziś trochę się tego wstydzę, bo te stare klipy są strasznie rozpikselowane. Kiedyś trzeba było czekać wieki, aż film się załaduje, a kiedy w końcu się włączył, wyglądał koszmarnie. Czasem jeszcze trafiam na te stare wrzutki na YouTubie i aż mnie skręca na ich widok. Większość moich animacji wrzuciłem już ponownie, w lepszej jakości. Choć niektórzy mówią, że ta pikselizacja ma dziś swój nostalgiczny urok.Zdecydowanie, czuję, że festiwale filmowe zastąpiły mi studia. Gdy byłem młody, tworzyłem kreskówki jak szalony – nie wszystkie były świetne, ale dzięki nim wyrobiłem sobie warsztat i zacząłem być zapraszany na wiele wydarzeń branżowych. Jeździłem oczywiście na te, na które było mnie stać. Jednym z nich było Animation Block Party w Brooklynie, które stało się moim drugim domem na ponad dekadę. Spotykałem mnóstwo wspaniałych i zabawnych ludzi, takich jak Caroline Foley . Powiedziała mi, że producenci " BoJacka " szukają kogoś, kto umie robić animacje 2D i jest przy tym zabawny. Poleciła mnie, a to wszystko dlatego, że poznaliśmy się przypadkiem na festiwalu. Z czasem się zaprzyjaźniliśmy.Tak, to zawsze było moje poczucie humoru. Wiele rzeczy, które lubiłem jako młody człowiek, łączyło w sobie te cechy. Myślę, że sukces " BoJacka " wynikał z tragikomicznej mieszanki. Gdyby serial był po prostu dramatem, zapewne okazałby się zbyt melancholijny i smutny, a gdyby opierał się tylko na gagach, byłby po prostu irytujący. To było wspaniałe połączenie, jak czekolada i orzechy, BoJack i Mr. Peanutbutter. Wyjątkowy styl serialu wypracowaliśmy z Raphaelem Bobem-Waksbergiem dopiero po kilku odcinkach. Co ciekawe, początkowo nawet miał go kupić UPN. Wyobraź sobie, że BoJack leciałby na tym samym kanale co "Top Model". Koniec końców trafił na Netflixa i zapoczątkował trend na binge-watching.Tak, a przy okazji był to czwarty oryginalny serial Netflixa ogółem. Platforma kupiła " BoJacka " od zewnętrznej firmy Shadow Machine. Dopiero kilka lat później zaczęła na dobre inwestować w produkcję własnych serii, takich jak " Korporacja Konspiracja " i " Cat Burglar ", przy których pracowałem.To było bardzo frustrujące, bo praca nad pierwszą połową sezonu " Korporacji Konspiracji " wyglądała trochę jak jazda pociągiem po torach, których jeszcze nie zamontowano. W drugiej połowie sezonu Netflix postanowił wrócić do swojego pierwotnego modelu biznesowego i zaczął demontować te tory, które już wspólnie położyliśmy.Nieprzewidywalna na dobre i na złe. Nie sądziliśmy, że Netflix stanie się tak popularny, a seriale, takie jak " BoJack " zdobędą uznanie krytyków. Nikt w Los Angeles nie spodziewałby się, że Netflix zacznie rzucać pieniędzmi na prawo i lewo, przechodząc z modelu, w którym tylko kupowali gotowe rzeczy, do modelu, w którym stali się własnym studiem produkcyjnym jak Disney. W ciągu dwóch lat zmienili zdanie i się z tego wycofali. To wszystko mocno namieszało w branży. Dzisiaj Netflix po prostu sprawdza, czy "kasa się zgadza" i czy warto robić dalej dany serial. Jeśli coś nie jest wielkim hitem od pierwszego dnia premiery, tną straty i go kasują.Szczerze? Nie sądzę, by przetrwał.Zdecydowanie, zwłaszcza że BoJack okazał się produkcją niezwykle aktualną społecznie i politycznie. Przykładowo, odcinek pt. "Hank wieczorową porą", w którym Diane publicznie wspomina, że Hank Hippopopopoulous został oskarżony przez wiele kobiet o molestowanie, ukazał się w telewizji chwilę przed tym, jak doszło w USA do wybuchu ruchu #MeToo. Sam odcinek wszedł do produkcji jakieś 6–8 miesięcy wcześniej, ale jego premiera miała idealny timing.Tak, było kilka momentów w serialu, w których opowiadaliśmy o rzeczach rzadko w telewizji widywanych. Chcieliśmy to zrobić dobrze, dlatego pisząc historię Todda, sporo rozmawialiśmy z osobami aseksualnymi. Wiele z tego, co Todd mówił w serialu o swoich uczuciach i przemyśleniach, pochodzi właśnie z ust serialowych konsultantów. To było trudne, bo z jednej strony musieliśmy zadbać o to, by całość nie okazała się kpiną, a z drugiej chcieliśmy zrobić wokół tego wątku coś zabawnego. Myślę, że udało się to osiągnąć w odcinku, w którym Todd poznaje hiperseksualnych rodziców swojej aseksualnej partnerki. Wyszło absurdalnie, z szaloną ilością lubrykantu, przegięcia i slapsticku. To było tak karykaturalne, że nie dało się tego odebrać jako brak szacunku wobec asów.Większość animowanych seriali dla dorosłych opiera się na scenariuszu i " BoJack " zwykle też był tak tworzony. Ten konkretny odcinek był natomiast całkowicie oparty na storyboardach, tak jak seriale Cartoon Network, np. " Adventure Time " czy " SpongeBob ". Dla całej ekipy produkcyjnej to była duża zmiana, bo przywykliśmy do pracy według ścisłego scenariusza, naszpikowanego masą przemyślanych żartów i gagów. Pamiętam, że kierownik produkcji i grube ryby od finansów, były kompletnie przerażone tym pomysłem. Na szczęście mieliśmy pod ręką wspaniałych współpracowników, jak Aaron Long i James Bowman, którzy kochają stare kino Chaplina i Keatona czy klasyczne kreskówki, jak "Zwariowane melodie". Finalnie problemem nie było to, że brakowało nam pomysłów, wręcz przeciwnie, mieliśmy ich za dużo. Gdy oglądałem ten odcinek na Animatorze w Poznaniu, patrzyłem na niektóre ujęcia i żałowałem, że odcinek nie był dłuższy.Oni nigdy nie są zadowoleni. Oni po prostu chcą mieć kieszenie pełne pieniędzy.Ale nie można zaprzeczyć, że "BoJack lubi pływać" osiągnął sukces. Zdobył specjalneTo było symboliczne wydarzenie, bo 10 lat wcześniej zaprosili mnie do Annecy z powodu mojego shorta "Moustache Contest", ale nie było mnie wówczas stać na bilet lotniczy do Europy. Dekadę później odebrałem nagrodę osobiście, a za cały wyjazd zapłacił mi Netflix.Po pierwsze – to, że dostrzegasz związek z " Między słowami ", jest albo niesamowicie przenikliwe, albo wręcz telepatyczne. Bo rzeczywiście, kiedy pracowaliśmy nad wersją audio tego odcinka, korzystaliśmy ze ścieżki dźwiękowej właśnie z filmu Coppoli. Nasz kompozytor, Jesse Novak, moim zdaniem ją przebił – stworzył coś zupełnie własnego, ale wyraźnie inspirowanego tamtym klimatem i brzmieniem francuskiego zespołu Air. Po drugie – mój syn urodził się dokładnie wtedy, gdy pracowałem nad tym odcinkiem. Rozterki BoJacka wyjątkowo mocno ze mną wówczas rezonowały. Gdy się urodził, kupiłem mu nawet pluszowego konika morskiego. Ma go do dzisiaj. Pomyślałem wtedy, że to całkiem urocze: on był taki maleńki, a ja właśnie tworzyłem odcinek o opiece nad niemowlakiem.Tak, zobaczył go na Animatorze.Powiedział, że "może być", ale całość nie dorównuje " Wodogrzmotom Małym ". Kiedy dorośnie, pewnie bardziej go doceni.Istnieje dużo świetnych żartów bez puenty. Jest taki typ dowcipów-sucharów, zwanymi "shaggy dog jokes". Cała zabawa polega na rozwlekłym snuciu historii, na końcu których znajduje się "antypuenta". Uwielbiam takie żarty, opowiadam ich mnóstwo mojej rodzinie. Mój syn bardzo je lubi, moja żona natomiast ich nienawidzi. Osobą, która robiła to naprawdę wybitnie, był kanadyjski komik Norm MacDonald, który pracował w latach 90. w "Saturday Night Live". Uwielbiam oglądać na YouTubie jego występy. Wyobraź sobie, że wszystkie światła w studiu są skierowane na ciebie, dookoła stoi ekipa, a ty opowiadasz żart, który z założenia jest głupi. Zawsze uważałem za wspaniałe marnować ludziom czas w ten sposób.Pod tym względem niezwykle ożywcza była dla mnie praca przy serialach " Korporacja Konspiracja " czy " Tuca i Bertie ". Zwłaszcza w przypadku tego drugiego – pamiętam odcinek, w którym bohaterki rozmawiały o tym, jakie filmy czy seriale uważają za sexy. Dla Bertie takim tytułem było " Downton Abbey ". Nadzorując ten odcinek, długo zastanawiałem się, na czym polega dowcip. Kompletnie go nie łapałem, ale kiedy pokazaliśmy go reszcie ekipy – w większości żeńskiej – wszystkie kobiety natychmiast zrozumiały żart i wybuchły śmiechem. Wtedy uświadomiłem sobie, że chociaż nie jestem adresatem tej konkretnej sceny, to i tak ogromnie się cieszę, że mogłem być częścią czegoś świeżego i innego.Dziennikarze ogółem mają teraz w Ameryce dość ciężko, więc lepiej zostawię ich w spokoju. Mam inny żart, nazywa się: administracja Trumpa.