Początek października w TV: wybieramy najlepsze filmy

Ex-gangster Gal Dove ( Ray Winstone ) po wycofaniu się z "branży" przenosi się z ukochaną żoną Deedee ( Amanda Redman ) na Costa del Sol, gdzie prowadzą spokojne, idylliczne życie. Prawdziwy raj na ziemi. Pewnego dnia zostaje ono poważnie zakłócone. Do ich domu przyjeżdża Don Logan ( Ben Kingsley ), słynąca ze swego szaleństwa i bezwzględności postać z kryminalnej przeszłości Gala. Przybywa, by namówić, czy raczej zmusić naszego bohatera do powrotu do Londynu i wykonania ostatniego wielkiego skoku. Jest to jednak ostatnia rzecz jaką Gal Dove chciałby zrobić. Nie ma zamiaru zagrozić swej utopii i wymarzonemu stylowi rycia. Odmienne punkty widzenia prowadzą bohaterów do gwałtownej psychologicznej konfrontacji, poprzez spektakularny podwodny napad na bank, w którym Gal ryzykuje wszystko, by ocalić swą idyllę i kobietę, którą kocha nad życie.Sundance Channel: 7 października – 22:00